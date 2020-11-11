Суд арестовал срочника, напавшего на сослуживцев в Воронеже

Воронежский гарнизонный военный суд арестовал на два месяца солдата-срочника Антона Макарова, задержанного по подозрению в убийстве трех военнослужащих в Воронежской области. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Как сообщили в пресс-службе, суд избрал Макарову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 января 2021 года.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении военнослужащего Антона Макарова о хищении оружия (ч. 4 ст. 226 УК) и убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК).

По версии следствия, в 5:30 утра на территории военного аэродрома «Балтимор» под Воронежем Макаров убил топором майора Сергея Ермолаева, забрал его оружие, после чего расстрелял ефрейтора Сергея Кажокина и рядового Нинаила Акталиева. Еще один человек получил ранение.