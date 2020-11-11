В Украине ввели «карантин выходного дня»

Правительство и Министерство здравоохранения Украины разработали новый вариант дополнительных карантинных ограничений и ввели в Украине «карантин выходного дня». Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль во время заседания кабинета министров, сообщается на сайте правительства.

«Понимаю, что новые ограничения неприятные и болезненные для многих представителей бизнесв, занятых в ресторанной, развлекательной и культурной сферах», — заявил премьер-министр.

Среди ограничений, предусмотренных новой стратегией, выделяются следующие:

В выходные будут работать только продуктовые магазины, аптеки и транспорт.

Работу торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, театров, а также ресторанов, кафе и развлекательных заведений в выходные дни запретят, также будет нельзя проводить массовые мероприятий.

При этом правительство заявило, что готово предоставить помощь предпринимателям во время «карантина выходного дня» и выделить компенсацию части зарплат рабочих в связи с простоем. Ведомство также анонсировало программу, которая предусматривает покрытие до 80% кредита государством, а также позволило применять механизм признания «карантина выходного дня» форс-мажорным обстоятельством и получать кредитные каникулы для бизнеса.

Всего с начала пандемии коронавируса в Украине зарегистрировали 489 808 случаев заражения COVID-19, умерли 8947 человек. 11 ноября только за сутки коронавирус подтвердился у 10 611 человек, за день умерли 191 заболевших COVID-19.

Накануне, 9 ноября, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусом. Президент отметил, что пока чувствует себя хорошо, и заявил, что продолжит работать дистанционно.