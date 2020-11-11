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№ 124 от 11 ноября 2020

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Суд в Миассе признал незаконным увольнение шестерых заводчан. Их отстранили от работы за участие в протестах

Общество10

Александр Шестаковспециально для «Новой»

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Миасский городской суд принял решение о незаконности увольнения шестерых сотрудников автомобильного завода «Урал». В июле этого года их отстранили от работы за участие в протестных акциях против изменений условий труда. Об этом «Новой газете» сообщил лидер независимого профсоюза завода Анатолий Банных.

«Решением Миасского городского суда, судьей Гонибесовым, я был восстановлен на прежней работе. Два месяца в ожидании справедливого решения, без работы, без средств к существованию», — заявил он.

Банных отметил, что, по его информации, все восстановленные работники находятся «в черном списке» администрации завода: под особым контролем службы по защите ресурсов, без дополнительного заработка — сверхурочных и двойных выходных.

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В феврале работники УралАЗа вышли на массовый пикет против введения на производстве скользящего графика, ограничивающего возможность использовать два выходных подряд. 

В конце апреля трудовая инспекция признала введение скользящего графика ухудшающим положение работников АО «АЗ «УРАЛ». Однако, несмотря на решение трудовой инспекции, наиболее активно протестовавших рабочих уволили.

Теги:
увольнения, миасс, ng
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