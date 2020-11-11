Власти Москвы отменили фестиваль «Путешествие в Рождество» и новогодние елки

Власти Москвы в этом году не будут проводить традиционный фестиваль «Путешествие в Рождество» и новогодние елки из-за распространения пандемии COVID-19. Об это сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Фестиваль „Путешествие в Рождество“ в этом году проводиться не будет в связи с эпидемиологической ситуацией. Также не состоятся и традиционные новогодние елки. Улицы и площади города будут украшены праздничной иллюминацией для создания привычной новогодней атмосферы», — заявили там.

Однако работа открытых ледовых катков, по словам оперштаба, «сохраняется в обычном объеме». В том числе будут работать и большие катки — на Красной площади, на ВДНХ и в Парке Горького — «с учетом ограничений, установленных Роспотребнадзором». «В случае изменения эпидемиологической ситуации режим работы может быть пересмотрен», — предупредили в оперштабе.

Мэр Москвы Сергей Собянин не исключил, что «через две-три недели» в столице могут ввести дополнительные ограничения из-за распространения COVID-19.

Тем временем в Минкультуры заявили, с 13 ноября до 15 января что ограничат допуск посетителей в московские библиотеки, находящиеся в федеральном ведении: посетить библиотеки столицы можно будет только по предварительной записи, а читальные залы должны быть заполнены не более чем на 25%.

Накануне ограничения из-за пандемии COVID-19 ужесточили московские власти. До 15 января они запретили работу клубов, баров и заведений общепита с 23:00 до 06:00, а студентов столичных колледжей и вузов отправят на дистанционное обучение. Вслед за столицей ограничения ужесточили и в Петербурге.