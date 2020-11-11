В Саудовской Аравии произошел взрыв во время встречи дипломатов Евросоюза, несколько человек ранены

На немусульманском кладбище в саудовском городе Джидда произошел взрыв во время церемонии, в которой приняли участие представители разных стран. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление МИД Франции.

По данным МИД Франции, самодельное взрывное устройство сработало во время церемонии празднования 102-летия со дня завершения Первой мировой войны. На мероприятии присутствовали дипломаты из Франции, Греции, Италии, Великобритании и США. Представитель правительства Греции подтвердил информацию о взрыве и сообщил Reuters, что четверо пострадавших получили легкие ранения.

Франция призвала своих граждан быть «на пределе готовности» и держаться подальше от мест скопления людей.

Это не первый случай с нападением на представителей иностранных государств в Джидде. 29 октября мужчина напал на охранника консульства Франции. Охранник получил легкие ранения, а нападавшего задержали. МИД Саудовской Аравии осудило теракты и любые действия, разжигающие ненависть и насилие, а также выступило против любых карикатур на пророка Мухаммеда.

После того, как в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 18-летний Абдулах Анзаров убил преподавателя, который показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ислам «переживает кризис» и пообещал бороться с радикальными исламистами. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал слова французского лидера «клеветническими» и высказал мнение, что после этого Макрону нужно «проверить психику».

Франция отозвала посла из Анкары для консультаций, однако Эрдоган вновь повторил свои слова. На фоне обострения отношений между Анкарой и Парижем французский журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Эрдогана. Генпрокуратура Турции начала расследование.