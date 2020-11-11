В Петербурге оштрафовали организатора августовской акции «Жыве Беларусь»

Дзержинский суд Петербурга привлек к административной ответственности участницу «Гражданского общества» Елену Минейкину. Ей вменили нарушение правил проведения акции (ч.5 ст.20.2 КоАП). Теперь активистке необходимо выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Акция «Жыве Беларусь», в которой участвовала Минейкина, проходила 26 августа на Казанском мосту. Тогда днем активистка развернула плакат белого цвета в виде национального флага республики и подожгла фаер белого цвета.

Силовики задержали Минейкину спустя три дня в копи-центре на Лиговском: тогда девушка пыталась распечатать плакаты.

В тот же день ее доставили в 78 отдел полиции для составления протокола о проведении публичного мероприятия.

По словам девушки, она была в подавленном состоянии и не смогла воспользоваться своими правами — не заявила ходатайство о необходимости получения юридической помощи. Встретиться с адвокатом ей удалось только после составления протокола.

В суде Минейкина объяснила, что не нарушала общественный порядок во время проведения акции. Никаких замечаний от петербуржцев не поступало.

Защитник активистки не стал оспаривать обстоятельства, которое полиция изложила в протоколе, однако попросил прекратить производство по делу из-за отсутствия как такового правонарушения, поскольку все правила проведения мероприятия, в том числе и санитарные рекомендации были соблюдены.

Мария Крылова