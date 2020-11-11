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№ 124 от 11 ноября 2020

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В Петербурге оштрафовали организатора августовской акции «Жыве Беларусь»

Общество13

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Дзержинский суд Петербурга привлек к административной ответственности участницу «Гражданского общества» Елену Минейкину. Ей вменили нарушение правил проведения акции (ч.5 ст.20.2 КоАП). Теперь активистке необходимо выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.  Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. 

Акция «Жыве Беларусь», в которой участвовала Минейкина, проходила 26 августа на Казанском мосту. Тогда днем активистка развернула плакат белого цвета в виде национального флага республики и подожгла фаер белого цвета. 

Силовики задержали Минейкину спустя три дня в копи-центре на Лиговском: тогда девушка пыталась распечатать плакаты.
В тот же день ее доставили в 78 отдел полиции для составления протокола о проведении публичного мероприятия. 

По словам девушки, она была в подавленном состоянии и не смогла воспользоваться своими правами — не заявила ходатайство о необходимости получения юридической помощи. Встретиться с адвокатом ей удалось только после составления протокола.

В суде Минейкина объяснила, что не нарушала общественный порядок во время проведения акции. Никаких замечаний от петербуржцев не поступало.

Защитник активистки не стал оспаривать обстоятельства, которое полиция изложила в протоколе, однако попросил прекратить производство по делу из-за отсутствия как такового правонарушения, поскольку все правила проведения мероприятия, в том числе и санитарные рекомендации были соблюдены.

Мария Крылова

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Теги:
петербург, беларусь, ng
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