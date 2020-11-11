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№ 124 от 11 ноября 2020Читать номер
Скончался премьер-министр Бахрейна. Он находился у власти почти 50 лет
В США на 85-году жизни скончался премьер-министр этой страны Халифа бен Сальман Аль Халифа. О его смерти сообщает телеканал Al Jazeera.
В стране по случаю смерти премьера был объявлен недельный траур. Церемония погребения состоится после того, как тело покойного перевезут из США на родину.
Аль Халифа — дядя короля Бахрейна — занимал должность премьер-министра с 1971 года. На этот пост он был назначен вскоре после объявления страной независимости (до этого Бахрейн находился по управлением Великобритании).
Весной 2011 года в Бахрейне вспыхнули массовые протесты, в ходе которых демонстранты требовали отставки премьер-министра Халифы аль Халифы из-за обвинений в коррупции. Властям удалось подавить протесты, а Аль Халифа стал политиком, который дольше всех в мире занимает пост премьер-министра.
Теги:sn, смерть, премьер-министр, бахрейн
В Свердловской области женщину, полгода прятавшую в шкафу дочь, поместили в психоневрологический диспансер
В Свердловской области мать девочки из Карпинска, которая в течение примерно полугода прятала новорожденную дочь в шкафу, направили в психоневрологический диспансер. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
Она уточнила, что женщину поместили в отделение, которое находится под охраной. При этом психиатрическая экспертиза пока не завершена.
В местной прокуратуре рассказывали, что женщина родила девочку дома в конце апреля, на учете в женской консультации она не состояла и не оформила необходимые документы. По данным СМИ, девочку в шкафу обнаружили подруги женщины во время застолья. У женщины есть еще двое детей: трехлетняя дочь и тринадцатилетний сын. Последний тайно кормил находившуюся в шкафу девочку.
Против жительницы Карпинска возбудили уголовное дело о истязании несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 117 УК). Девочку забрали, по данным свердловского минздрава, она в тяжелом состоянии.