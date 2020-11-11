Скончался премьер-министр Бахрейна. Он находился у власти почти 50 лет 

В США на 85-году жизни скончался премьер-министр этой страны Халифа бен Сальман Аль Халифа. О его смерти сообщает телеканал Al Jazeera.

В стране по случаю смерти премьера был объявлен недельный траур. Церемония погребения состоится после того, как тело покойного перевезут из США на родину.

Аль Халифа — дядя короля Бахрейна — занимал должность премьер-министра с 1971 года. На этот пост он был назначен вскоре после объявления страной независимости (до этого Бахрейн находился по управлением Великобритании).

Весной 2011 года в Бахрейне вспыхнули массовые протесты, в ходе которых демонстранты требовали отставки премьер-министра Халифы аль Халифы из-за обвинений в коррупции. Властям удалось подавить протесты, а Аль Халифа стал политиком, который дольше всех в мире занимает пост премьер-министра.