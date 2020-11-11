Трансгендерной девушке дали год условно за комментарий под постом о невыплатах медикам за работу с COVID

Сердобский городской суд Пензенской области приговорил к одному году условно и двум годам испытательного срока трансгендерную девушку Киру Данькову. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Ее признали виновной в «публичных призывах к экстремистской деятельности через интернет» (ч. 2 ст. 280 УК). Поводом для возбуждения дела стал комментарий в группе «Подслушано в Сердобске» под сообщением, в котором сообщалось о невыплатах врачам за работу с коронавирусными больными.

По версии силовиков, комментарий имел «признаки побуждения к воспрепятствованию законной деятельности органов государственной власти путем совершения насильственных действий».

Данькову задержали в начале июня сотрудники управления ФСБ по Пензенской области. Силовики провели у нее дома обыск — забрали с собой компьютер, ноутбук, телефон и сим-карты.

Следователи также устроили допрос — девушка свою вину признала, рассказав, что дословно не помнит, что конкретно она написала в комментариях, так как через некоторое время после публикации, задолго до следственных действий, удалила его. Впоследствии ее отпустили под подписку о невыезде и внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.