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№ 124 от 11 ноября 2020Читать номер
Трансгендерной девушке дали год условно за комментарий под постом о невыплатах медикам за работу с COVID
Сердобский городской суд Пензенской области приговорил к одному году условно и двум годам испытательного срока трансгендерную девушку Киру Данькову. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.
Ее признали виновной в «публичных призывах к экстремистской деятельности через интернет» (ч. 2 ст. 280 УК). Поводом для возбуждения дела стал комментарий в группе «Подслушано в Сердобске» под сообщением, в котором сообщалось о невыплатах врачам за работу с коронавирусными больными.
По версии силовиков, комментарий имел «признаки побуждения к воспрепятствованию законной деятельности органов государственной власти путем совершения насильственных действий».
Данькову задержали в начале июня сотрудники управления ФСБ по Пензенской области. Силовики провели у нее дома обыск — забрали с собой компьютер, ноутбук, телефон и сим-карты.
Следователи также устроили допрос — девушка свою вину признала, рассказав, что дословно не помнит, что конкретно она написала в комментариях, так как через некоторое время после публикации, задолго до следственных действий, удалила его. Впоследствии ее отпустили под подписку о невыезде и внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Теги:уголовное дело, COVID-19, ng
Скончался премьер-министр Бахрейна. Он находился у власти почти 50 лет
В США на 85-году жизни скончался премьер-министр этой страны Халифа бен Сальман Аль Халифа. О его смерти сообщает телеканал Al Jazeera.
В стране по случаю смерти премьера был объявлен недельный траур. Церемония погребения состоится после того, как тело покойного перевезут из США на родину.
Аль Халифа — дядя короля Бахрейна — занимал должность премьер-министра с 1971 года. На этот пост он был назначен вскоре после объявления страной независимости (до этого Бахрейн находился по управлением Великобритании).
Весной 2011 года в Бахрейне вспыхнули массовые протесты, в ходе которых демонстранты требовали отставки премьер-министра Халифы аль Халифы из-за обвинений в коррупции. Властям удалось подавить протесты, а Аль Халифа стал политиком, который дольше всех в мире занимает пост премьер-министра.