Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

консилиум

Успехи вакцины Pfizer от COVID-19: мы спасены или еще нет? Отвечают профессор Нетесов и профессор Власов

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 124 от 11 ноября 2020

Читать номер

В Свердловской области женщину, полгода прятавшую в шкафу дочь, поместили в психоневрологический диспансер

Общество4

4
 

В Свердловской области мать девочки из Карпинска, которая в течение примерно полугода прятала новорожденную дочь в шкафу, направили в психоневрологический диспансер. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

Она уточнила, что женщину поместили в отделение, которое находится под охраной. При этом психиатрическая экспертиза пока не завершена. 

В местной прокуратуре рассказывали, что женщина родила девочку дома в конце апреля, на учете в женской консультации она не состояла и не оформила необходимые документы. По данным СМИ, девочку в шкафу обнаружили подруги женщины во время застолья. У женщины есть еще двое детей: трехлетняя дочь и тринадцатилетний сын. Последний тайно кормил находившуюся в шкафу девочку.

Против жительницы Карпинска возбудили уголовное дело о истязании несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 117 УК). Девочку забрали, по данным свердловского минздрава, она в тяжелом состоянии.

Теги:
свердловская область, дети, em

Глава Минздрава Швеции: рост заболеваемости COVID-19 среди пожилых произошел из-за недостаточного тестирования

Общество167

167
 

Министр здравоохранения и социальной политики Швеции Лена Халленгрен заявила, что одной из причин распространения коронавирусной инфекции в домах престарелых в Стокгольме был недостаток тестирования на COVID-19. Об этом сообщает SVT.

Правительство и Агентство общественного здравоохранения страны, как сообщает издание, большую часть ответственности возлагает на регионы. В регионах, в свою очередь, считают, что они следуют установленным приоритетам относительно тестирования на COVID-19.

Об этом, в частности, заявила финансовый управляющий столицы Швеции Ирен Свенониус: «Мы изучали, в чем заключается наша ответственность. Мы много работали над улучшением здравоохранения, модернизации средств защиты, поставкой лекарств», — заявила она.

Согласно стратегии Шведского агентства общественного здравоохранения, тестирование на COVID-19 проходят люди, которые работают в социально значимых отраслях экономики и которые хотят вернуться к работе.

По словам Эммы Спак, главы отдела здравоохранения и здравоохранения в муниципалитетах и регионах Швеции, такая стратегия вызывает вопросы, потому что она не направлена на борьбу с инфекцией: «Надо ли тестировать людей тогда, когда цель теста заключается не в том, чтобы найти инфекцию и начать с ней бороться, а в том, чтобы найти тех, кто не болен?».

Еще в начале пандемии правительство Швеции постановило проводить 100 тыс. тестов в неделю. Однако согласно статистике Шведского агентства общественного здравоохранения, этот показатель достиг 100 тыс. только в сентябре. Координатор системы тестирования Харриет Валлберг пришла к выводу, что Швеция должна изменить свою стратегию по тестам. 

По данным на 11 ноября, за все время пандемии в Швеции выявили 162 240 случаев заражения коронавирусом, умерли 6057 человек. Большинство из 6 тыс. смертей в Швеции — пожилые люди. 

Со стремительным распространением COVID-19 среди пожилых людей страна столкнулась еще весной. По словам главного эпидемиолога Агентства общественного здравоохранения Швеции Нильса Андерса Тегнелль, проблема заключалась в неподготовленности персонала, нехватке средств защиты и отсутствии алгоритмов действия.

Тегнелль подвергались критике со стороны научного сообщества в собственной стране и за рубежом: власти не смогли своевременно закрыть дома престарелых и не меняли подхода даже в тот момент, когда смертность от COVID-19 превысила в относительных величинах подобные показатели в соседних странах. 

Читайте также

Переиграли и уничтожили? Пока ряд стран Европы ожидает второй волны, в свободной от карантина и масок Швеции все меньше случаев заражения COVID

Теги:
COVID-19, швеция, ng
Больше интересного в вашей ленте
Прости меня, доченька. Последняя весточка от «кукушки»
Вы будете видеть меньше такого
Пять очаровательных украинок, которые смогли построить карьеру в российском кино
Вы будете видеть меньше такого
Японцы все еще умеют делать флагманы:🚀Snapdragon 865,⚙️8/256 ГБ,🎨qfhd OLED-экран,🔊стереодинамики🔊,💧влагозащита IP68
Вы будете видеть меньше такого
Лакшери-рванина, стеклярус, большие помпоны и другие детали модных вязаных вещей 2020-2021
Вы будете видеть меньше такого
Всю жизнь варила морковь Неправильно: шеф-повар кафе тыкнул меня носом в 5 ошибок. (Дожила до 35 лет, а узнала только…
Вы будете видеть меньше такого
Смотрины невесты. Что за безумие происходит на знаменитой картине Мясоедова?
Вы будете видеть меньше такого
"У меня красивая БЫЛА квартира" - Людмила Хитяева не в восторге от "Идеального ремонта"
Вы будете видеть меньше такого
Настоящая Германия в маленьких городах. Показываю, как выглядит немецкая история
Вы будете видеть меньше такого
5 привычек водителей, которые убивают мотор
Вы будете видеть меньше такого
Видео: Крупнейший в мире отель, так и не принявший ни одного гостя
Вы будете видеть меньше такого
Дом не продавался два года: гнилой, без фундамента, воды и газа. Мы купили его ради того, что не заметили другие
Вы будете видеть меньше такого
Попробовала новый рецепт булочек к чаю: жаль мало испекла, съели за вечер (показываю, какие получились)
Вы будете видеть меньше такого
Как сделать необычные вазоны
Вы будете видеть меньше такого
Нашли старый склад с несколькими десятками советских автомобилей (много "Волг")
Вы будете видеть меньше такого
Несите ножницы! 5 самых модных стрижек этого сезона для тех, кто хочет изменить прическу
Вы будете видеть меньше такого
9 удобных и красивых идей для хранения возле раковины на кухне
Вы будете видеть меньше такого
Очень холодный 12 ядерный процессор за 58$
Вы будете видеть меньше такого
Простой и универсальный съемник подшипников своими руками
Вы будете видеть меньше такого
Расшифрована надпись на надгробии римского легионера
Вы будете видеть меньше такого
На берегу необитаемого острова заметили ДОТ. Вход оказался завален. Разгребли камни! Показываю, что внутри
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera