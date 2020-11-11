В Свердловской области женщину, полгода прятавшую в шкафу дочь, поместили в психоневрологический диспансер

Министр здравоохранения и социальной политики Швеции Лена Халленгрен заявила, что одной из причин распространения коронавирусной инфекции в домах престарелых в Стокгольме был недостаток тестирования на COVID-19. Об этом сообщает SVT.

Правительство и Агентство общественного здравоохранения страны, как сообщает издание, большую часть ответственности возлагает на регионы. В регионах, в свою очередь, считают, что они следуют установленным приоритетам относительно тестирования на COVID-19.

Об этом, в частности, заявила финансовый управляющий столицы Швеции Ирен Свенониус: «Мы изучали, в чем заключается наша ответственность. Мы много работали над улучшением здравоохранения, модернизации средств защиты, поставкой лекарств», — заявила она.

Согласно стратегии Шведского агентства общественного здравоохранения, тестирование на COVID-19 проходят люди, которые работают в социально значимых отраслях экономики и которые хотят вернуться к работе.

По словам Эммы Спак, главы отдела здравоохранения и здравоохранения в муниципалитетах и регионах Швеции, такая стратегия вызывает вопросы, потому что она не направлена на борьбу с инфекцией: «Надо ли тестировать людей тогда, когда цель теста заключается не в том, чтобы найти инфекцию и начать с ней бороться, а в том, чтобы найти тех, кто не болен?».

Еще в начале пандемии правительство Швеции постановило проводить 100 тыс. тестов в неделю. Однако согласно статистике Шведского агентства общественного здравоохранения, этот показатель достиг 100 тыс. только в сентябре. Координатор системы тестирования Харриет Валлберг пришла к выводу, что Швеция должна изменить свою стратегию по тестам.

По данным на 11 ноября, за все время пандемии в Швеции выявили 162 240 случаев заражения коронавирусом, умерли 6057 человек. Большинство из 6 тыс. смертей в Швеции — пожилые люди.

Со стремительным распространением COVID-19 среди пожилых людей страна столкнулась еще весной. По словам главного эпидемиолога Агентства общественного здравоохранения Швеции Нильса Андерса Тегнелль, проблема заключалась в неподготовленности персонала, нехватке средств защиты и отсутствии алгоритмов действия.

Тегнелль подвергались критике со стороны научного сообщества в собственной стране и за рубежом: власти не смогли своевременно закрыть дома престарелых и не меняли подхода даже в тот момент, когда смертность от COVID-19 превысила в относительных величинах подобные показатели в соседних странах.