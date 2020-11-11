Госдума приняла закон о повышении НДФЛ на доходы свыше 5 млн рублей. Деньги пообещали направить на лечение больных детей

Депутаты Госдумы в третьем чтении проголосовали за закон о повышении налога на доходы физических лиц для тех, кто зарабатывает более 5 миллионов рублей в год. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Закон предполагает, что уже со следующего года ставка по доходам, превышающим 5 миллионов рублей, вырастет до 15%. До достижения этого порога доходы будут по-прежнему облагаться по ставке 13%.

По расчетам правительства, благодаря такой мере уже в 2021 году в бюджет дополнительно поступит 60 миллиардов рублей, а в 2022 — 64 миллиарда.

С предложением увеличить ставку подоходного налога для обеспеченных россиян этим летом выступил президент Владимир Путин. Он пообещал, что деньги через специальный фонд направят на лечение детей с тяжелыми заболеваниями, в том числе, и со спинальной мышечной атрофией. Предполагается, что за счет повышения НДФЛ лечение смогут получить 25 тысяч маленьких россиян.