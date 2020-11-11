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№ 124 от 11 ноября 2020

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Госдума приняла закон о повышении НДФЛ на доходы свыше 5 млн рублей. Деньги пообещали направить на лечение больных детей

Общество94

94
 

Депутаты Госдумы в третьем чтении проголосовали за закон о повышении налога на доходы физических лиц для тех, кто зарабатывает более 5 миллионов рублей в год. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента. 

Закон предполагает, что уже со следующего года ставка по доходам, превышающим 5 миллионов рублей, вырастет до 15%. До достижения этого порога доходы будут по-прежнему облагаться по ставке 13%. 

По расчетам правительства, благодаря такой мере уже в 2021 году в бюджет дополнительно поступит 60 миллиардов рублей, а в 2022 — 64 миллиарда. 

С предложением увеличить ставку подоходного налога для обеспеченных россиян этим летом выступил президент Владимир Путин. Он пообещал, что деньги через специальный фонд направят на лечение детей с тяжелыми заболеваниями, в том числе, и со спинальной мышечной атрофией. Предполагается, что за счет повышения НДФЛ лечение смогут получить 25 тысяч маленьких россиян.

Теги:
sn, госдума, спинальная атрофия, налоги

Мишустин сменил главу ФАС и назначил экс-руководителя антимонопольной службы своим помощником

Политика434

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Премьер-министр Михаил Мишустин назначил бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Шаскольского главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Игорь Артемьев, который до этого возглавлял ФАС 16 лет, назначен помощником премьер-министра. Об этом сообщается на сайте правительства.

О своем решении Мишустин также объявил на встрече с Артемьевы и Шаскольским.

Артемьев руководил ФАС с момента его создания в 2004 году. За время его работы антимонопольная служба возбуждала дела против российских нефтяников за завышение цен на топливо (2008 год), против Google (2015 год), против сотовых операторов «большой четверки» (2017 год). 

Шаскольский ранее курировал энергетику и тарифное регулирование. До назначения в правительство Санкт-Петербурга он работал в сбытовых структурах «Ленэнерго», с 2013 по 2019 год возглавлял Петербургскую сбытовую компанию.

Это не первая кадровая перестановка в правительстве: накануне депутаты Госдумы проголосовали за назначение гендиректора авиакомпании «Аэрофлот» Виталия Савельева на должность министра транспорта. В нижней палате российского парламента также утвердили на пост главы Минприроды министра Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова. Ирек Файзуллин возглавил министерство строительства и ЖКХ.

Эксперты предполагают, что перестановки в правительстве сделаны больше для того, чтобы создать эффект бурной деятельности и провести тест-драйв нового закона о формировании правительства. 

Министров утвердили по новой схеме, которая вступила в силу после подписания президентом закона о новом порядке формирования правительства. Согласно этому документу, Госдума будет одобрять кандидатуры премьера, его заместителей и министров, а назначать их будет уже президент. Руководителей Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИДа глава государства будет назначать после консультаций с Советом Федерации. Новый порядок формирования правительства стал продолжением поправок к Конституции.

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Теги:
мишустин, правительство, фас, ng
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