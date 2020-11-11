Водителю «фургаломобиля» назначили 10 суток ареста за брелок в виде «Квадрата Сварога»

Приреченский районный суд Владивостока назначил 10 суток ареста водителю «фургаломобиля» Ростиславу Смоленскому. Об этом сообщает ОВД Инфо.

По словам представителя инициативной группы «Владивосток активный» Зои Яценко, в рапорте, составленном полицией, сообщается, что в салоне автомобиля водителя «фургаломобиля» на зеркале заднего вида силовики обнаружили подвеску в виде неоязыческого символа «Квадрат Сварога» — он используется запрещенной в России экстремистской организацией «Северное братство».

Смоленского задержали 10 ноября на трассе после сбора подписей за освобождение арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. На водителя составили протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП — «пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены».

На видеозаписи, распространенной в соцсетях (в частности, на канале Activatica в Youtube) задержанный перед входом в здание суда сообщил, что его избили. В УМВД Приморского края пока не прокомментировали эту информацию.

На участников акций в поддержку Фургала неоднократно заводили административные и уголовные дела. Ранее стало известно, что 7 ноября после 11-часового заседания полицейские задержали блогера канала Angel ID: по его словам, его избили на выходе из суда и доставили в ОВД.

Позже блогера отвезли в больницу, однако затем вернули обратно в отдел и оставили под стражей до следующего суда. Задержанного арестовали на семь суток и отправили в спецприемник. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

После разгона традиционного субботнего митинга 10 октября против нескольких человек завели уголовные дела: три по статье о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК) и одно по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях порядка проведения публичных мероприятий (ст. 212.1 УК).

Протесты в Хабаровске начались в июле после задержания Сергея Фургала. Он сейчас находится в московском СИЗО «Лефортово», ему вменяют организацию убийств бизнесменов в середине 2000-х годов. Фургал свою вину не признает. Сейчас пост врио губернатора Хабаровского края занимает Михаил Дегтярев, который до этого был депутатом Госдумы. Протестующие выступили против его назначения.