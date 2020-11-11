«ТВК Красноярск»: ковидный госпиталь, где от гипоксии скончался супруг экс-мэра Канска, испытывал перебои с электропитанием

Канский госпиталь в Красноярском крае, где в конце октября во время лечения от COVID-19 от кислородного голодания умер супруг экс-мэра Канска Геннадий Качан, испытывал перебои с электропитанием как минимум 2 ноября. Это удалось выяснить «ТВК Красноярск».

Телеканал сообщает, что в этот день на сетях, которые обслуживает компания КрасЭКО, произошла авария, в результате чего больница осталась без внешнего питания. По одной из версий, генератор не заработал, после чего пациенты перестали получать кислород, что «привело к непоправимым последствиям».

Главный врач канской больницы Алексей Кудрявцев не стал отвечать на вопрос ТВК о том, связаны ли случаи смерти людей с перебоем электроэнергии. Он заявил, что к нему не поступала информация о том, что генератор не заработал, однако подтвердил отключение электроэнергии 2 ноября.

После подозрений на нехватку кислорода в больнице Минздрав края заявил, что начал проверку канского госпиталя. Однако в своем сообщении, ссылаясь на главврача больцы, ведомтсво уверяет, что сведения о внештатной ситуации «не соответствуют действительности»: «По данным администрации больницы, в день, о котором идет речь в обращении, аварийных отключений в учреждении не было».

Ранее, 31 октября, «ТВК Красноярск» рассказывал о том, что в канском госпитале от гипоксии скончался супруг экс-мэра Канска Геннадий Качан. У него был подтвержден коронавирус и пневмония, болезнь протекала тяжело. В своем последнем СМС мужчина просил о помощи и сообщил, что в реанимации, где он лежал, заканчивается кислород.