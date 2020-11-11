Власти Петербурга ограничили мероприятия численностью более 50 человек и объявили самоизоляцию для граждан старше 65 лет

Из-за роста заболеваемости COVID-19 в Петербурге власти города вводят дополнительные ограничения. Об этом сообщается на сайте Смольного.

Меры будут действовать с 14 ноября по 15 января. Среди них —

ограничения на мероприятия численность более 50 человек. Мероприятия с большим количеством участников будет необходимо согласовывать с властями. Также с этой даты в госучреждениях приостанавливается работа секций, клубов, кружков, за исключением образовательных и спортивных программ.

Помимо этого, с 16 ноября вводится дистанционный режим работы для людей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, за исключением некоторых работников, в том числе педагогов.

С этой же даты вводятся ограничения на концерты и театральные представления: посетителей с билетами без указания зрительского места пускать не будут, появляется запрет на продажу таких билетов. В зале должно быть заполнено не более 50% мест. Исключения — мероприятия, на которые по состоянию на 11 ноября уже было продано больше билетов.

В Петербурге за последние сутки выявлено 1 574 новых случая заражения коронавирусом, что стало максимумом с начала пандемии. Умерли в городе от COVID-19 за тот же период 74 пациента — рекордное число по России.

Накануне ограничения из-за пандемии COVID-19 ужесточили московские власти. До 15 января они запретили работу клубов, баров и заведений общепита с 23:00 до 06:00, а студентов столичных колледжей и вузов отправят на дистанционное обучение.