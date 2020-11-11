ФСБ заявила о задержании и депортации восьми иностранных студентов красноярского вуза

Восьмерых иностранных студентов одного из красноярских вузов депортировали из-за того, что, как утверждает региональное управление ФСБ, они проводили религиозные сборы и были сторонниками запрещенного в России террористического движения «Джамаат Ансаруллох». Об этом пишет «НГС-24» со ссылкой на службу.

По данным сотрудников ФСБ, студенты оправдывали действия боевиков. У спецслужбы также есть информация о том, что функционеры организации общались со студентами через мессенджеры WhatsApp и Telegram, оказывая на них таким образом идеологическое воздействие.

Силовики изъяли у студентов все средства связи. В каком именно вузе иностранцы учились, ФСБ не уточнила.

В Красноярске перед 1 сентября задержали и отправили в психдиспансер 14-летнюю Алену Прокудину из-за того, что она была подписана на паблик о «колумбайне». Через две недели ее отпустили, а СК отказался возбуждать уголовное дело об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) против нее. Источники «Новой газеты» сообщали, что всего по требованию ФСБ перед 1 сентября в стационары поместили как минимум девять красноярских школьников.