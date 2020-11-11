РФПИ: эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 92%

Первые промежуточные данные третьей фазы испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V», согласно заявлению НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), доказали эффективность препарата. Об этом сообщается на сайте Центра Гамалеи, который информирует о последних данных по вакцине.

По данным ведомства, эффективность препарата составила 92%. Это оценивалось по результатам обследований более 16 тыс. добровольцев.

В РФПИ заявили, что сейчас 40 тыс. добровольцев принимают участие в двойных слепых рандомизированных плацебо-контролируемых клинических испытаниях III фазы. Из них уже более 20 тыс. были вакцинированы первой дозой вакцины и более 16 тыс. — двумя дозами вакцины. После двух доз вакцины и измерялась эффективность препарата.

Сейчас клинические испытания вакцины проходят в Беларуси, ОАЭ, Венесуэле и других странах. После завершения III фазы клинических испытаний НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи предоставит доступ к отчету о клинических испытаниях.

Отмечается, что отдельно в сентябре вакцину ввели волонтерам из «красных зон» российских больниц. Наблюдение за дополнительными 10 тыс. вакцинированными добровольцами, в которых входят медики и люди из группы высокого риска, по данным РФПИ, подтвердило, что эффективность вакцины превышает 90 процентов.

Накануне в Алтайском крае тесты на коронавирус у троих медиков, получивших российскую вакцину «Спутник V», оказались положительными. В управлении печати и массовых коммуникаций региона ответили, что иммунитет у заболевших медиков, прошедших вакцинирование, «вероятно, к моменту встречи с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел».

Ранее немецкая компания Biontech и американский концерн Pfizer заявили, что разработанная ими вакцина показала эффективность в 90% случаев и будет зарегистрирована уже в ноябре. Производители завершили третью фазу испытаний с более чем 43 тыс. участниками и заявили, что до конца 2020 года готовы произвести около 50 млн доз вакцины, а в 2021 году — более миллиарда доз.

«Спутник V», созданная центром им. Гамалеи и Минобороны, стала первой российской вакциной от COVID-19. Исследователи из разных стран критиковали поспешную регистрацию препарата, но 8 сентября вакцину уже запустили в гражданский оборот. Второй зарегистрированной вакциной стала «ЭпиВакКорона», созданная центром «Вектор».