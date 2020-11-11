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№ 124 от 11 ноября 2020

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СК Беларуси отказался возбуждать дело из-за смерти протестующего Шутова. Он умер после ранения в голову 

Общество5

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Следственный комитет Беларуси не будет возбуждать уголовное дело об убийстве из-за смерти Геннадия Шутова, который скончался после ранения в голову. Об этом сообщает Tut.by.

«В настоящее время достаточных оснований для возбуждения уголовного дела по ст. 139 УК (Убийство) не имеется», — такой ответ получили родственники погибшего брестчанина. 

При этом правоохранители продолжают расследовать уголовное дело о сопротивлении сотрудникам органов внутренних дел умершего Шутова. Фигурантом дела также стал его друг Александр Кордюков. 

43-летний Геннадий Шутов из Бреста получил огнестрельное ранение в голову 11 августа во время разгона акции против фальсификаций на выборах. Родственники не могли найти его двое суток, но позже выяснили, что мужчину доставили сначала в Брестскую областную больницу, затем вертолетом переправили в военный госпиталь в Минск. Неделю спустя он умер, а родным долгое время не отдавали его тело. 

Шутов не единственный погибший в ходе белорусских протестных акций, которые продолжаются в стране с середины августа. В Минске на второй день после президентских выборов скончался 34-летний Александр Тарайковский. МВД утверждало, что у него в руках взорвалась граната. Однако Associated Press и «Еврорадио» публиковали кадры, на которых видно, что он упал перед силовиками после ранения в грудную клетку. 

Теги:
sn, смерть, следственный комитет, беларусь
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