консилиум
Успехи вакцины Pfizer от COVID-19: мы спасены или еще нет? Отвечают профессор Нетесов и профессор Власов
Материалы
Рубрики
Темы
- Президент Байден. Америка выбрала? Что дальше?8 материалов
- Сейчас в России милуют в 1000 раз реже, чем в девяностых3 материала
- Ковид в Европе: как у них3 материала
Свежий выпуск
№ 124 от 11 ноября 2020Читать номер
В Ереване начали задерживать участников акции против заявления по Нагорному Карабаху. Лидера оппозиции увезли в СНБ
Армянская оппозиция сегодня вновь собралась в центре Еревана, чтобы выразить протест по поводу трехстороннего заявления по Карабаху. РИА Новости сообщает о нескольких десятках задержанных.
Участники акции требуют отставки премьера Николы Пашиняна, подписавшего заявление, начались стычки протестующих с полицией. На фоне протестов лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагика Царукяна увезли в Службу национальной безопасности, пишет Sputnik Армения со ссылкой на его пресс-секретаря Ивету Тоноян. С чем связано его задержание, Тоноян не уточнила.
О заявлении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе в ночь на 10 ноября сообщили президенты России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян. Стороны согласились, что Армения должна вернуть Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности, так же под контроль Баку переходит стратегически значимый для обеих сторон город Шуша.
Пашинян объяснял, что пошел на договоренности из-за проблем с мобилизацией резерва и необходимости сохранения территорий непризанной республики. По его словам, подписание перемирия было «невероятно болезненным» для него и армянского народа.
Однако сразу после того, как Пашинян объявил о заявлении, в Ереване вспыхнули протесты. Несогласные с решением премьера ворвались в пустое здание правительства Армении, после чего направились к дому главы кабмина. На улицах от рук протестующих пострадал спикер парламента Арарат Мирзоян. Правоохранители уже задержали нападавших.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных