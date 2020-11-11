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№ 124 от 11 ноября 2020

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В Ереване начали задерживать участников акции против заявления по Нагорному Карабаху. Лидера оппозиции увезли в СНБ

Политика163

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Армянская оппозиция сегодня вновь собралась в центре Еревана, чтобы выразить протест по поводу трехстороннего заявления по Карабаху. РИА Новости сообщает о нескольких десятках задержанных.

Участники акции требуют отставки премьера Николы Пашиняна, подписавшего заявление, начались стычки протестующих с полицией. На фоне протестов лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагика Царукяна увезли в Службу национальной безопасности, пишет Sputnik Армения со ссылкой на его пресс-секретаря Ивету Тоноян. С чем связано его задержание, Тоноян не уточнила.

О заявлении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе в ночь на 10 ноября сообщили президенты России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян. Стороны согласились, что Армения должна вернуть Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности, так же под контроль Баку переходит стратегически значимый для обеих сторон город Шуша.

Пашинян объяснял, что пошел на договоренности из-за проблем с мобилизацией резерва и необходимости сохранения территорий непризанной республики. По его словам, подписание перемирия было «невероятно болезненным» для него и армянского народа.

Однако сразу после того, как Пашинян объявил о заявлении, в Ереване вспыхнули протесты. Несогласные с решением премьера ворвались в пустое здание правительства Армении, после чего направились к дому главы кабмина. На улицах от рук протестующих пострадал спикер парламента Арарат Мирзоян. Правоохранители уже задержали нападавших.

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Теги:
em, протесты, ереван
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