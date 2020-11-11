Нижегородского журналиста оштрафовали на 300 тысяч рублей из-за шуточного поста об инфицирующих людей «адептах»

Суд назначил нижегородскому журналисту Александру Пичугину штраф размером 300 тысяч рублей по делу о распространении фейков про коронавирус (207.1 УК), возбужденного из-за шуточного поста в телеграм-канале об «адептах-смертниках», инфицирующих людей. Об этом он сам сообщил «МБХ медиа».

«Решение предсказуемое — минимально возможный штраф в 300 тысяч рублей. Суд признал все доводы защиты незначительными. При этом весомую роль сыграло утверждение ФСБ, что они якобы не обнаружили ту самую организацию. Разумеется, будем обжаловать это решение», — сказал Пичугин.

Обвинение просило приговорить Пичугина к 2,5 года лишения свободы. В посте Пичугина в телеграм-канале «Сорокин хвост» утверждалось, что некая организация через своих «адептов-смертников» проводит в России акцию по инфицированию населения, причем ее организаторы известны силовикам. Пост был опубликован 12 апреля, в Вербное воскресенье. Поводом для поста стало массовое посещение людьми нижегородских храмов, несмотря на пандемию коронавируса.