В Челябинске отпустили из-под домашнего ареста фигурантов дела о плакате «ФСБ — главный террорист»

Челябинский облсуд освободил из-под домашнего ареста анархиста Дмитрия Цибуковского и его супругу Анастасию Сафонову, которых обвиняют в хулиганстве и вандализме по мотивам политической ненависти и вражды из-за баннера «ФСБ — главный террорист» и надписей против пенсионной реформы. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвокатов Андрея и Ольгу Лепехиных.

Меру пресечения обоим фигурантам дела изменили на запрет определенных действий. Цибуковскому и Сафоновой нельзя покидать дом с 22:00 до 6:00, посещать массовые мероприятия, общаться со свидетелями по делу и пользоваться средствами связи.

Растяжка с надписью «ФСБ — главный террорист» появилась на заборе у здания ФСБ в Челябинске в феврале 2018 года. Таким образом активисты выразили поддержку фигурантам дела «Сети» (запрещенной в России террористической организации). Дело о хулиганстве дважды прекращали из-за за отсутствия состава преступления, но затем снова возобновляли.

Поводом для обвинений в вандализме стали рисунки и надписи на трансформаторной будке, бытовке и сарае «Наша бедность — их прибыль. Пенсионная реформа». Следователи пришли к выводу, что Сафонова и Цибуковский «нарушили порядок и чистоту зданий, пользующихся общественным вниманием, по мотивам политической ненависти и вражды».

По делу о хулиганстве из-за растяжки на здании ФСБ также проходил активист Дмитрий Семенов. Его уголовное преследование прекратили в июне 2018 года.