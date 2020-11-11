В России зафиксировали рекордное количество смертей от COVID-19 за сутки

Дочь экс-президента Казахстана Дарига Назарбаева владеет домом 221B на Бейкер-стрит в Лондоне, где жил герой произведений Артура Конан-Дойля Шерлок Холмс. Это выяснила газета The Times.

По данным издания, дом находится в собственности Назарбаевой на 90%, еще 10% принадлежат ее сыну Нурали Алиеву. Помимо здания, они владеют другой недвижимостью и землей между домами 215 и 237 на Бейкер-стрит. Формально недвижимость и земля принадлежат компании Farmont Baker Street Limited, она купила их за 140 миллионов фунтов стерлингов в 2005 году (более 14,1 миллиарда рублей по нынешнему курсу).

В 2015 году расследователи из группы Global Witness утверждали, что недвижимость на Бейкер-стрит принадлежала сообщникам бывшего мужа Назарбаевой Рахата Алиева. Его впоследствии обвинили в госизмене, растрате, коррупции и убийстве. Доказательств того, что Назарбаева или ее сын были причастны к этой деятельности или знали о ней, нет.

Сейчас Farmont Baker Street владеет компания в Объединенных Арабских Эмиратах, отмечает Times. Она занимается разработкой строительных проектов, а также покупкой и продажей недвижимости. Зарегистрирована компания по адресу Бейкер-стрит, 219 в Лондоне.

О том, что дом 221B на Бейкер-стрит может принадлежать Назарбаевым, ранее рассказывало американское издание Quartz. При этом в споре Нурали Алиева c Национальным криминальным агентством о происхождении денег на покупку недвижимости стоимостью 80 миллионов фунтов стерлингов (более 8 миллиардов рублей) в Лондоне здания на Бейкер-стрит не фигурировали, отмечает Times. В апреле Высокий суд Лондона занял сторону сына Назарбаевой в этом вопросе.

Дарига Назарбаева стала спикером Сената Казахстана в марте прошлого года. Ее сняли с должности в мае этого года. На пост был избран Маулен Ашимбаев, занимавший по этого пост первого заместителя руководителя администрации президента страны.