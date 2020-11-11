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Успехи вакцины Pfizer от COVID-19: мы спасены или еще нет? Отвечают профессор Нетесов и профессор Власов
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№ 124 от 11 ноября 2020Читать номер
В России зафиксировали рекордное количество смертей от COVID-19 за сутки
В России за сутки выявили 19 851 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.
За последний день непосредственно от COVID-19 скончались 432 человека. Это рекордное число с начала пандемии.
Тем временем в мире число заболевших COVID-19 превысило 51 миллион, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. На первом месте по числу пациентов с коронавирусом находятся США (более 10 млн заболевших), на втором и третьем — Индия (более 8,5 млн) и Бразилия (более 5,5 млн). На четвертом месте, обогнав Россию, оказалась Франция (более 1,8 млн). Инфекция унесла более 1,2 миллиона жизней по всей планете.
Дополняется.
Теги:sn, россия, пандемия, коронавирус
The Times: дочь экс-президента Казахстана владеет домом Шерлока Холмса в Лондоне
Дочь экс-президента Казахстана Дарига Назарбаева владеет домом 221B на Бейкер-стрит в Лондоне, где жил герой произведений Артура Конан-Дойля Шерлок Холмс. Это выяснила газета The Times.
По данным издания, дом находится в собственности Назарбаевой на 90%, еще 10% принадлежат ее сыну Нурали Алиеву. Помимо здания, они владеют другой недвижимостью и землей между домами 215 и 237 на Бейкер-стрит. Формально недвижимость и земля принадлежат компании Farmont Baker Street Limited, она купила их за 140 миллионов фунтов стерлингов в 2005 году (более 14,1 миллиарда рублей по нынешнему курсу).
В 2015 году расследователи из группы Global Witness утверждали, что недвижимость на Бейкер-стрит принадлежала сообщникам бывшего мужа Назарбаевой Рахата Алиева. Его впоследствии обвинили в госизмене, растрате, коррупции и убийстве. Доказательств того, что Назарбаева или ее сын были причастны к этой деятельности или знали о ней, нет.
Сейчас Farmont Baker Street владеет компания в Объединенных Арабских Эмиратах, отмечает Times. Она занимается разработкой строительных проектов, а также покупкой и продажей недвижимости. Зарегистрирована компания по адресу Бейкер-стрит, 219 в Лондоне.
О том, что дом 221B на Бейкер-стрит может принадлежать Назарбаевым, ранее рассказывало американское издание Quartz. При этом в споре Нурали Алиева c Национальным криминальным агентством о происхождении денег на покупку недвижимости стоимостью 80 миллионов фунтов стерлингов (более 8 миллиардов рублей) в Лондоне здания на Бейкер-стрит не фигурировали, отмечает Times. В апреле Высокий суд Лондона занял сторону сына Назарбаевой в этом вопросе.
Дарига Назарбаева стала спикером Сената Казахстана в марте прошлого года. Ее сняли с должности в мае этого года. На пост был избран Маулен Ашимбаев, занимавший по этого пост первого заместителя руководителя администрации президента страны.