«Тысячи наших солдат могли бы оказаться в окружении»: Пашинян объяснил подписание соглашения с Баку и Москвой

Подписание соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе было необходимо для сохранения территорий непризнанной республики. Об этом во время прямого эфира в фейсбуке заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Если бы продолжались боевые действия, то была очень большая вероятность, что пали бы Степанакерт, Мартуни, Аскеран. Впоследствии тысячи наших солдат могли бы оказаться в окружении, то есть случился бы коллапс. Мы были вынуждены подписать данное соглашение», — заявил он.

Премьер вновь подчеркнул, что принял такое решение после консультаций с военными. Ранее он уже отмечал, что пошел на договоренности с Россией и Азербайджаном из-за проблем с мобилизацией резерва. По словам Пашиняна, подписание перемирия было «невероятно болезненным» для него и армянского народа.

В ночь на 10 ноября президенты России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Стороны согласились, что Армения должна вернуть Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности, так же под контроль Баку переходит стратегически значимый для обеих сторон город Шуша.

После объявления о перемирии в Ереване вспыхнули протесты. Несогласные с решением Пашиняна ворвались в пустое здание правительства Армении, после чего направились к дому премьер-министра. По его словам, на улицах от рук протестующих пострадал спикер парламента Арарат Мирзоян. Правоохранители уже задержали нападавших.