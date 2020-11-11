Российские банки во второй раз попросили ЦБ продлить срок перехода на отечественное ПО и оборудование

Российские банки во второй раз попросили Центробанк перенести сроки перехода владельцев критической информационной инфраструктуры (КИИ) на использование преимущественно отечественного софта и оборудования. С письмом Ассоциации банков «Россия» (АБР) заместителю председателя ЦБ Дмитрию Скобелкину ознакомился РБК.

Ассоциация предлагает продлить переход как минимум до 2027–2028 годов. Свое предложение она объяснила тем, что на переход банкам нужно не менее шести лет из-за высокой доли иностранного ПО и оборудования, а затраты на изменения потребуется свыше 700 миллиардов рублей, что составляет 5-7% от банковской системы. В ЦБ сообщили, что изучают предложение АБР.

Свое мнение Ассоциация озвучила после исследования рынка с участие 28 кредитных организаций. Среди других ее предложений —разрешения использования ПО и оборудования, разработанного самими банками и создание облегченных правил вхождения в реестр для решений, разработанных компаниями из банковских групп и используемых только внутри кредитной организации.

Сначала министерство цифрового развития предлагало перевести объекты КИИ на использование в основном российского ПО с 1 января 2021 года, а оборудования — с 1 января 2022-го. Однако банки предупредили ЦБ, что ускоренный переход может привести к перебоям, и просили отложить его до 2025–2026 годов. В итоге министерство установило новые сроки: для ПО — 1 января 2024 года, на оборудование — 1 января 2025-го.

Переход на отечественный софт банков и других объектов КИИ связан со вступившему в силу в 2018 году законом «О безопасности критической информационной инфраструктуры», объясняет РБК. По нему объекты КИИ должны подключиться к Государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и передавать в нее информацию о происходящих инцидентах.

В России уже действует другой закон, связанный с установкой отечественного ПО — в конце 2019 года президент Владимир Путин подписал закон о его обязательной предустановке на электронные устройства.