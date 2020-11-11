В Ереване задержали шестерых человек по делу о призывах к захвату власти 

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ереване шестерых человек, которых подозревают в призывах к захвату власти и в нападении на спикера Национального собрания. Об этом в своем фейсбуке сообщил руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян.

«Все преступники будут наказаны по всей строгости закона», — предупредил чиновник.

Беспорядки начались в Ереване в ночь на 10 ноября, когда главы Армении, Азербайджана и России подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Демонстранты, несогласные с таким решением, ворвались в здание правительства, а затем направились в сторону особняка премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Позже премьер пожаловался, что во время протестов его обокрали: из его дома пропали компьютер, часы, парфюмерия и даже водительские права. Он также рассказал, что протестующие напали на спикера Национального собрания страны Арарата Мирзояна: его вытащили из машины, где он находился со своими детьми, и избили. Политика госпитализировали.

Соглашение Еревана, Баку и Москвы предусматривает прекращение огня и военных действий на территории Карабаха, обмен военнопленными и телами погибших, а также ввод Россией миротворцев в Нагорный Карабах на пять лет с автоматическим продлением.