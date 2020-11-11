Институт русского языка назвал словами года «самоизоляцию» и «обнуление»

Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина назвал слова года: ими стали «самоизоляция» и «обнуление». Об этом ТАСС рассказал доктор филологических наук, научный руководитель проекта «Слово года» института Михаил Осадчий.

Авторы исследования на основе анализа текстов тематических блоков отобрали ключевые слова, которые характеризуются, с одной стороны, высокой частотностью, с другой — смысловой емкостью и значимостью. В результате ученые пришли к выводу, что больше всего обсуждались именно пандемия COVID-19 и внесение изменений в Конституцию.

«Слово "самоизоляция" продемонстрировало рост популярности более чем в десять раз, похожий показатель у слова "обнуление"», — сказал Осадчий. Он отметил, что в девять раз увеличилась частота употребления слов «карантин», «коронавирус» и «удаленка».

В финал также вышли «голосование», «дистанцирование», «Конституция», «поправки» и «ковид» помимо вышеупомянутых слов. Последнее из анализа исключили, так как оно появилось недавно и сравнивать было не с чем.

Ранее редакция Collins Dictionary назвала словом года «локдаун» (lockdown). Его ученые описали как «состояние, которого мы больше всего боимся в 2020 году, состояние всеобщего застоя, при котором почти все, что составляет нормальную общественную жизнь, приостановлено». В целом большинство слов, вошедших в шорт-лист Collins Dictionary, были связаны с пандемией.