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№ 124 от 11 ноября 2020Читать номер
Губернатор Камчатки заразился коронавирусом
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заразился коронавирусом. Об этом глава региона сообщил в своем инстаграме.
«Сегодня у меня подтвердился положительный тест на коронавирус. Перехожу на режим самоизоляции и дистанционную работу. Берегите себя и близких!», — написал он.
На сегодняшний день на Камчатке зафиксировано 6 360 случаев заражения COVID-19, в последнюю неделю суточный прирост заболевших составляет около 60 человек. С марта непосредственно от инфекции скончались 70 жителей полуострова.
С начала пандемии коронавирусом переболели многие руководители регионов. Среди них — губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова и глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.
Кроме того, COVID-19 заразился губернатор Саратовской области Валерий Радаев, ранее с тем же диагнозом госпитализировали губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Глава Тувы Шолбан Кара-оол заражался COVID-19 дважды. В первый раз он перенес инфекцию в мае, о втором заражении сообщил в конце августа.