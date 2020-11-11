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№ 124 от 11 ноября 2020

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Губернатор Камчатки заразился коронавирусом 

Общество24

24
 

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заразился коронавирусом. Об этом глава региона сообщил в своем инстаграме. 

«Сегодня у меня подтвердился положительный тест на коронавирус. Перехожу на режим самоизоляции и дистанционную работу. Берегите себя и близких!», — написал он.

На сегодняшний день на Камчатке зафиксировано 6 360 случаев заражения COVID-19, в последнюю неделю суточный прирост заболевших составляет около 60 человек. С марта непосредственно от инфекции скончались 70 жителей полуострова. 

С начала пандемии коронавирусом переболели многие руководители регионов. Среди них — губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова и глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.

Кроме того, COVID-19 заразился губернатор Саратовской области Валерий Радаев, ранее с тем же диагнозом госпитализировали губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Глава Тувы Шолбан Кара-оол заражался COVID-19 дважды. В первый раз он перенес инфекцию в мае, о втором заражении сообщил в конце августа. 

Теги:
sn, коронавирус, губернатор, камчатка
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