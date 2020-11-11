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Успехи вакцины Pfizer от COVID-19: мы спасены или еще нет? Отвечают профессор Нетесов и профессор Власов
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№ 124 от 11 ноября 2020Читать номер
Что произошло за ночь 11 ноября. Коротко
«Новая газета»редакция
- В Армении задержали шестерых человек по подозрению в призывах к захвату власти и избиении спикера нацсобрания Арарата Мирзояна. Массовые протесты начались в городе после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян ночью с 9 на 10 ноября объявил о подписании заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе вместе с президентами России и Азербайджана.
- Губернатор Камчатки Владимир Солодов заразился COVID-19. Он рассказал, что переходит на самоизоляцию и будет работать дистанционно.
- Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина назвал словами года «обнуление» и «самоизоляцию». В финал вышли также «голосование», «дистанцирование», «карантин», «ковид», «Конституция», «коронавирус», «поправки», «удаленка».
- Посольство России в США сообщило об освобождении россиянки Богданы Осиповой из тюрьмы «Данбери» в штате Коннектикут. Ее приговорили к семи годам лишения свободы по обвинению в похищении собственных дочерей, на прошлой неделе суд постановил освободить Осипову.
- Число умерших от коронавируса в Москве достигло 7 502. За последние сутки в столице скончались от COVID-19 еще 73 пациента.
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Губернатор Камчатки заразился коронавирусом
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заразился коронавирусом. Об этом глава региона сообщил в своем инстаграме.
«Сегодня у меня подтвердился положительный тест на коронавирус. Перехожу на режим самоизоляции и дистанционную работу. Берегите себя и близких!», — написал он.
На сегодняшний день на Камчатке зафиксировано 6 360 случаев заражения COVID-19, в последнюю неделю суточный прирост заболевших составляет около 60 человек. С марта непосредственно от инфекции скончались 70 жителей полуострова.
С начала пандемии коронавирусом переболели многие руководители регионов. Среди них — губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова и глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.
Кроме того, COVID-19 заразился губернатор Саратовской области Валерий Радаев, ранее с тем же диагнозом госпитализировали губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Глава Тувы Шолбан Кара-оол заражался COVID-19 дважды. В первый раз он перенес инфекцию в мае, о втором заражении сообщил в конце августа.