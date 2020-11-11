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Успехи вакцины Pfizer от COVID-19: мы спасены или еще нет? Отвечают профессор Нетесов и профессор Власов

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№ 124 от 11 ноября 2020

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Что произошло за ночь 11 ноября. Коротко

Общество200

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  • В Армении задержали шестерых человек по подозрению в призывах к захвату власти и избиении спикера нацсобрания Арарата Мирзояна. Массовые протесты начались в городе после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян ночью с 9 на 10 ноября объявил о подписании заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе вместе с президентами России и Азербайджана.
  • Губернатор Камчатки Владимир Солодов заразился COVID-19. Он рассказал, что переходит на самоизоляцию и будет работать дистанционно.
  • Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина назвал словами года «обнуление» и «самоизоляцию». В финал вышли также «голосование», «дистанцирование», «карантин», «ковид», «Конституция», «коронавирус», «поправки», «удаленка».
  • Посольство России в США сообщило об освобождении россиянки Богданы Осиповой из тюрьмы «Данбери» в штате Коннектикут. Ее приговорили к семи годам лишения свободы по обвинению в похищении собственных дочерей, на прошлой неделе суд постановил освободить Осипову.
  • Число умерших от коронавируса в Москве достигло 7 502. За последние сутки в столице скончались от COVID-19 еще 73 пациента.

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Теги:
em, сша, протесты, армения, россия, коронавирус

Губернатор Камчатки заразился коронавирусом 

Общество102

102
 

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заразился коронавирусом. Об этом глава региона сообщил в своем инстаграме. 

«Сегодня у меня подтвердился положительный тест на коронавирус. Перехожу на режим самоизоляции и дистанционную работу. Берегите себя и близких!», — написал он.

На сегодняшний день на Камчатке зафиксировано 6 360 случаев заражения COVID-19, в последнюю неделю суточный прирост заболевших составляет около 60 человек. С марта непосредственно от инфекции скончались 70 жителей полуострова. 

С начала пандемии коронавирусом переболели многие руководители регионов. Среди них — губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова и глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.

Кроме того, COVID-19 заразился губернатор Саратовской области Валерий Радаев, ранее с тем же диагнозом госпитализировали губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Глава Тувы Шолбан Кара-оол заражался COVID-19 дважды. В первый раз он перенес инфекцию в мае, о втором заражении сообщил в конце августа. 

Теги:
sn, коронавирус, губернатор, камчатка
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