В Алтайском крае обнаружили COVID-19 у трех медиков, привитых российской вакциной «Спутник V»

В Алтайском крае тесты на коронавирус у троих медиков, получивших российскую вакцину «Спутник V», оказались положительными. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное в управление печати и массовых коммуникаций.

«Иммунитет у заболевших медиков, прошедших вакцинирование, вероятно, к моменту встречи с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел. Только это могло стать причиной заражения медиков», — заявили там. Всего прививку сделали 42 медработникам.

В управлении добавили, что, по информации разработчиков, вакцина двухкомпонентная: через три недели после первой инъекции человек получает вторую. Защищенным от COVID-19 человек считается лишь через три недели после второй прививки, заявили в управлении.

«Спутник V», созданная центром им. Гамалеи и Минобороны, стала первой российской вакциной от COVID-19. Исследователи из разных стран критиковали поспешную регистрацию препарата, но 8 сентября вакцину уже запустили в гражданский оборот. Второй зарегистрированной вакциной стала «ЭпиВакКорона», созданная центром «Вектор».