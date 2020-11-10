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Успехи вакцины Pfizer от COVID-19: мы спасены или еще нет? Отвечают профессор Нетесов и профессор Власов

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№ 124 от 11 ноября 2020

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В Алтайском крае обнаружили COVID-19 у трех медиков, привитых российской вакциной «Спутник V»

Общество1 251

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В Алтайском крае тесты на коронавирус у троих медиков, получивших российскую вакцину «Спутник V», оказались положительными. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное в управление печати и массовых коммуникаций. 

«Иммунитет у заболевших медиков, прошедших вакцинирование, вероятно, к моменту встречи с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел. Только это могло стать причиной заражения медиков», — заявили там. Всего прививку сделали 42 медработникам. 

В управлении добавили, что, по информации разработчиков, вакцина двухкомпонентная: через три недели после первой инъекции человек получает вторую. Защищенным от COVID-19 человек считается лишь через три недели после второй прививки, заявили в управлении. 

«Спутник V», созданная центром им. Гамалеи и Минобороны, стала первой российской вакциной от COVID-19. Исследователи из разных стран критиковали поспешную регистрацию препарата, но 8 сентября вакцину уже запустили в гражданский оборот. Второй зарегистрированной вакциной стала «ЭпиВакКорона», созданная центром «Вектор». 

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Теги:
медики, алтайский край, вакцина, коронавирус, em
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