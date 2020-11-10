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№ 124 от 11 ноября 2020

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Apple представила первые MacBook на своем процессоре

Общество3

3
 

Компания Apple во время онлайн-презентации представила новую линейку Mac и MacBook на собственном процессоре.

Первый разработанный Apple процессор для Mac назвали M1. Также компания представила операционную систему macOS Big Sur. В Apple заявили, что новый процессор происходит по производительности своих конкурентов.

Помимо этого, Apple представила новые модели ноутбуков с поддержкой M1: MacBook Air, Mac Mini и MacBook Pro. В компании заявили, что батареи последнего хватит на 20 часов работы, Macbook Air же сможет работать 18 часов. 

Уже известны цены на новинки в России: 

  • MacBook Air — от 99 990 рублей,
  • MacBook Pro — от 129 990 рублей,
  • Mac mini — от 74 990 рублей.

Это была уже третья презентация Apple за осень. В прошлый раз компания показала, в частности, новый iPhone 12, а в сентябре — новую линейку часов Apple Watch

Теги:
презентация, em, apple

Роскомнадзор потребовал от Twitter разблокировать аккаунт о деятельности «иноагентов» со 103 фолловерами

Общество181

181
 

Роскомнадзор потребовал от сервиса Twitter разблокировать аккаунт «Комитета защиты национальных интересов» (inagent_net). Об этом говорится в сообщении ведомства.

Оно утверждает, что блокировка этого аккаунта ограничивает право россиян «на доступ к объективной и достоверной информации», а также это «попытка сокрытия истинных мотивов действий НКО и СМИ, выступающих в роли иностранных агентов».

В заблокированном аккаунте публиковались ссылки на материалы «Комитета защиты национальных интересов» о зарубежных грантах для НКО и об организациях, которые Минюст признал «иноагентами». На момент блокировки у него было 103 фолловера, уточняет «Медуза».

В прошлом году в России начал действовать закон, позволяющий признавать «иноагентами» не только организации, но и физлиц. В реестр могут попасть иностранцы и россияне, которые распространяют публикации или создают контент для СМИ-иноагентов и получают деньги из-зарубежа.

Теги:
twitter, роскомнадзор, em
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