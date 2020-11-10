Apple представила первые MacBook на своем процессоре

Компания Apple во время онлайн-презентации представила новую линейку Mac и MacBook на собственном процессоре.

Первый разработанный Apple процессор для Mac назвали M1. Также компания представила операционную систему macOS Big Sur. В Apple заявили, что новый процессор происходит по производительности своих конкурентов.

Помимо этого, Apple представила новые модели ноутбуков с поддержкой M1: MacBook Air, Mac Mini и MacBook Pro. В компании заявили, что батареи последнего хватит на 20 часов работы, Macbook Air же сможет работать 18 часов.

Уже известны цены на новинки в России:

MacBook Air — от 99 990 рублей,

MacBook Pro — от 129 990 рублей,

Mac mini — от 74 990 рублей.

Это была уже третья презентация Apple за осень. В прошлый раз компания показала, в частности, новый iPhone 12, а в сентябре — новую линейку часов Apple Watch.