Роскомнадзор потребовал от Twitter разблокировать аккаунт о деятельности «иноагентов» со 103 фолловерами

Роскомнадзор потребовал от сервиса Twitter разблокировать аккаунт «Комитета защиты национальных интересов» (inagent_net). Об этом говорится в сообщении ведомства.

Оно утверждает, что блокировка этого аккаунта ограничивает право россиян «на доступ к объективной и достоверной информации», а также это «попытка сокрытия истинных мотивов действий НКО и СМИ, выступающих в роли иностранных агентов».

В заблокированном аккаунте публиковались ссылки на материалы «Комитета защиты национальных интересов» о зарубежных грантах для НКО и об организациях, которые Минюст признал «иноагентами». На момент блокировки у него было 103 фолловера, уточняет «Медуза».

В прошлом году в России начал действовать закон, позволяющий признавать «иноагентами» не только организации, но и физлиц. В реестр могут попасть иностранцы и россияне, которые распространяют публикации или создают контент для СМИ-иноагентов и получают деньги из-зарубежа.