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№ 123 от 9 ноября 2020

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Роскомнадзор потребовал от Twitter разблокировать аккаунт о деятельности «иноагентов» со 103 фолловерами

Общество3

3
 

Роскомнадзор потребовал от сервиса Twitter разблокировать аккаунт «Комитета защиты национальных интересов» (inagent_net). Об этом говорится в сообщении ведомства.

Оно утверждает, что блокировка этого аккаунта ограничивает право россиян «на доступ к объективной и достоверной информации», а также это «попытка сокрытия истинных мотивов действий НКО и СМИ, выступающих в роли иностранных агентов».

В заблокированном аккаунте публиковались ссылки на материалы «Комитета защиты национальных интересов» о зарубежных грантах для НКО и об организациях, которые Минюст признал «иноагентами». На момент блокировки у него было 103 фолловера, уточняет «Медуза».

В прошлом году в России начал действовать закон, позволяющий признавать «иноагентами» не только организации, но и физлиц. В реестр могут попасть иностранцы и россияне, которые распространяют публикации или создают контент для СМИ-иноагентов и получают деньги из-зарубежа.

Теги:
twitter, роскомнадзор, em

В Петербурге заразившиеся COVID-19 работники скорой помощи подали иск к властям из-за отказа в выплатах

Общество210

210
 

Девять работников петербургской станции скорой помощи, заразившиеся коронавирусом, подали иск к городскому комитету по социальной политике из-за отказа в выплатах. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. 

Комитет в июле отказал им в выплатах, утверждая, что все медики заразились коронавирусом при обстоятельствах, не связанных с оказанием помощи пациентам. Истцы указывают, что это не так и просят обязать петербургские власти произвести полагающиеся им выплаты.

В Петербурге установлены следующие размеры выплат для заразившихся коронавирусом на работе медиков и семей умерших: 1 млн рублей для родственников погибших от коронавируса, 500 тысяч – для медработников, которые из-за заражения на работе получили инвалидность, 300 тысяч – для заразившихся. Было предложение оценивать вину медработников в собственном заражении в процентах, но впоследствии власти города от этого отказались. Как рассказывала «Новая» летом, в ряде случаев власти отказывались признавать, что медики заразились COVID-19 на рабочем месте.

В мае президент Владимир Путин подписал указ о федеральных выплатах медикам, которые в результате работы с больными коронавирусом заразились и получили инвалидность (от 688 тысяч до 2 с лишним млн рублей в зависимости от полученной группы инвалидности). В случае смерти медика, согласно указу, его родственникам полагается выплата размером более 2,7 миллиона рублей.

Теги:
медики, иск, выплаты, коронавирус, em
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