Захарова: российско-турецкий центр в Карабахе не имеет отношения к миротворческой миссии

Российско-турецкий центр по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе будет создать на территории Азербайджана и не станет частью миротворческой миссии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

«[Центр] будет базироваться на территории Азербайджана. Здесь надо четко понимать, что речь идет не о миротворческих усилиях, которые описаны в заявлении лидеров, а о совершенно другой миссии, другой части совместных усилий. Нужно это разделять, это разные вещи», — сказала она.

Ранее в МИД России уже заявляли, что на территорию конфликта в Карабахе введут только российских миротворцев, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отдельно подчеркнул, что участие турецкой армии в миссии не предусмотрено ни одни из пунктов соглашения сторон.

При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев настаивает, что турецкие миротворцы будут присутствовать в Карабахе. Во время церемонии подписания соглашения о перемирии в Карабахе Алиев также сказал, что «одним из пунктов сегодняшнего заявления является совместная миротворческая миссия России и Турции».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о введении в регион российских миротворцев минимум на пять лет с возможностью продления миссии. В шестом пункте заявления глав Азербайджана, Армении и России также указано, что на территории региона создадут «миротворческий центр по контролю за прекращением огня».

Ночью 10 ноября Путин, Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали документ о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно договору, Армения должна вернуть Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности.