Сотрудники ФСБ заставляют фигурантов дела «Сети» дать показания о несуществующей террористической ячейке в Москве

Двух фигурантов дела «Сети» (запрещенной в России террористической организации) Армана Сагынбаева и Максима Иванкина сотрудники Федеральной службы безопасности заставляли раскрыть несуществующую террористическую ячейку. Об этом «Новой газете» рассказали защитники фигурантов дела.

По словам адвоката Константина Карташова, к Максиму Иванкину 9 ноября приходили два сотрудника ФСБ и предлагали сотрудничество. «Они рассказали ему, что его отправят отбывать наказание в Чувашию. Сказали: "Ты понимаешь Максим, можно хорошо сидеть или как повезет". Предупредили, что в скором времени к нему могут приехать сотрудники московского ФСБ и чтобы он им дал показания по участникам якобы "московской ячейки", – сообщил Карташов.

Как рассказал своей матери Елене Стригиной фигурант дела Арман Сагынбаев, к нему также в СИЗО приходили два сотрудника ФСБ, заставляли дать показания. Ее сын болен туберкулезом, работники службы сказали, что, «если он беспокоится о своем здоровье, то ему нужно помочь им».

«Они ему сказали, что его этапируют в Самару и туда придут их коллеги. Я полагаю, что хотят состряпать московскую "Сеть". По делу уже есть пензенские и питерские ячейки, с белорусской не получилось, видимо, у них есть кто-то на примете "московской ячейки". Они просили Армана, чтобы он дал на них показания», – сказала Стригина.

«Они (сотрудники ФСБ — ред.) изначально придумали межрегиональное террористическое сообщество, — отметила Оксана Маркеева, адвокат другого фигуранта Дмитрия Пчелинцева. — В обвинительном заключении моего подзащитного написано, что он якобы ездил на территорию Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области для того, чтобы создать террористическое сообщество "Сеть". С неустановленными лицами якобы встречались и неустановленные лица якобы дали согласие. Откуда силовикам известно дали они согласие или не дали, если логически рассуждать».

Маркеева отметила, что сейчас находятся на слуху дела «Свидетелей Иеговы» (запрещенной в России экстремистской организации), «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (признанной в России террористической и запрещенной панисламистской партии). «Одно дело где-то прошло, и начинают по всем регионам собирать аналогичные типа дела, такая воронка получается. В нее приносится бесконечное количество жертв, людей. Точно так же хотят сделать с делом "Сети". Они якобы раскрыли две ячейки в Санкт-Петербурге и в Пензе, а теперь им надо в Москве», — считает она.

Приговор семерым фигурантам дела «Сети» вынесли в феврале. Приволжский окружной военный суд назначил Дмитрию Пчелинцеву 18 лет колонии, Илье Шакурскому — 16 лет, Андрею Чернову — 14 лет, Максиму Иванкину — 13 лет, Михаилу Кулькову — 10 лет, Василию Куксову — 9 лет и Арману Сагынбаеву — 6 лет. В октябре апелляционная инстанция оставила приговор в силе.

В июне фигурантам дела в Петербурге Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову назначили до семи лет лишения свободы. Другой фигурант петербургского дела «Сети» Игорь Шишкин до этого был осужден на 3,5 года колонии. Он полностью признал вину и дал показания против других фигурантов.

Сотрудники ФСБ задержали анархистов в Пензе осенью 2017 года – за несколько месяцев до президентских выборов. Впоследствии еще нескольких фигурантов дела были задержаны в Петербурге. Молодых людей обвинили в попытке создать по всей стране боевые группы для нападения на воинские части, сотрудников полиции и офисы «Единой России». Фигуранты дела неоднократно рассказывали о давлении со стороны следствия и пытках.

Ранее в Москве силовики пытались завести дело на анархистов Елену Горбань, Андрея Ейкина, Алексея Кобаидзе, Святослава Речкалова и Азата Мифтахова. Сейчас в заключении находится лишь последний — ему в вину вменяют нападение на офис «Единой России». Горбань и Ейкин остаются под подпиской о невыезде, а Речкалов и Кобаидзе уехали из России, опасаясь политических репрессий.