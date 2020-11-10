Суд оправдал полковника МВД по делу о хищении 1,5 млн долларов

Пресненский суд Москвы оправдал бывшего замначальника транспортной полиции по Южному федеральному округу Адама Яхутля по делу о мошенничестве на 1,5 млн долларов. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

«Приговором Пресненского районного суда Яхутль Адам Казбекович признан невиновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), в связи с тем, что не установлено событие преступления», — сообщили в пресс-службе.

Яхутля задержали в декабре 2018 года по подозрению в крупном мошенничестве. По версии следствия, он получил 1,5 млн долларов в обмен на обещание вывести отдельных фигурантов из дела о хищении 70 млрд рублей из Мособлбанка.

В 2018 году основатель Мособлбанка Анджей Мальчевский, который отбывал наказание по делу о мошенничестве в колонии в Рязанской области, умер от инфекционного менингита. В апреле 2016 года Измайловский суд Москвы приговорил его к четырем годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей. Ранее банкир признал вину и заключил сделку с правосудием.

По версии следствия, с января 2010 года по май 2014 года Мальчевский в составе организованной группы обманным путем похитил деньги, принадлежащие Мособлбанку.

СК возбудил уголовное дело о мошенничестве на сумму 70 млрд рублей из Мособлбанка в мае 2015 года. По данным МВД, хищения средств вкладчиков банка происходили с 1 января 2012 по 19 марта 2014 года. Злоумышленники через компании, входящие в ОАО «Республиканская финансовая корпорация», совершали завуалированные под предпринимательскую деятельность операции по счетам вкладчиков. После деньги выводились с банковского баланса. По информации Центробанка, из 93,6 млрд рублей, которые составляли баланс Мособлбанка, было выведено больше 80% — 76 млрд рублей.