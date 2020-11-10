Лидеры стран ЕС договорились пересмотреть Шенгенское соглашение на фоне терактов в Европе

Лидеры ЕС договорились пересмотреть Шенгенские соглашения на фоне терактов в Европе, а также ужесточить борьбу с пропагандой терроризма в соцсетях. Об это канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон заявили в ходе «мини-саммита» по борьбе с терроризмом.

Президент Франции сообщил, на саммите ЕС в декабре лидеры определят, как обязать интернет-компании в течение часа удалять любые сообщения «террористического характера».

Канцлер Меркель отметила, что «Шенгенская система должна быть пересмотрена к 2022 году». Она заверила, что при пересмотре соглашения речь пойдет только об усилении пограничного контроля, а не о «закрытости границ».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила в ходе онлайн-встречи, что проект реформы должен быть готов к маю 2021 г.

«Реформировать Шенген — значит, остаться свободными, но в безопасности», — сказал президент Франции. Ранее он пообещал вынести предложение по реформам на заседание Евросовета в декабре. Он также заявил, что число французских пограничников будет удвоено до 4800 человек.

Макрон пообещал также пересмотреть право на предоставления убежища во Франции, так как сегодня, по его мнению, многие мигранты получают статус беженца без оснований. Абдулах Анзоров, 18-летний убийца французского учителя Самюэля Пати, был уроженцем Москвы, чья семья получила убежище после переезда во Францию в 2008 году. Анзоров получил карту беженца с 10-летним видом на жительство в марте нынешнего года — до 2030 г. Он оставил эту карту на месте теракта.

Накануне пятой годовщины парижских терактов 13 ноября 2015 года, в которых погибли 130 человек, лидеры ЕС вспомнили о последних терактах в Париже, Ницце, Вене и Дрездене.

«Это не борьба ислама и христианства, это защита демократических ценностей», — подчеркнула канцлер Германии.

В «мини-саммите» лидеров ЕС помимо Макрона, Меркель и фон дер Ляйен приняли участие канцлер Австрии Себастьян Курц, глава Евросовета Шарль Мишель и премьер Нидерландов Марк Рютте.

За последние два месяца на территории ЕС произошли три теракта с жертвами: 16 октября исламист российского происхождения убил школьного учителя Самюэль Пати, 29 октября три человека погибли от рук выходца из Туниса в церкви Нотр-Дам де л’Ассомпсьон в Ницце, а 2 ноября сторонник запрещенного в РФ «Исламского государства», албанец Фейзула Куйтим расстрелял прохожих в центре Вены.

В связи с этими событиями Совета министров ЕС предложил ограничить сквозное шифрование мессенджеров для контроля сотрудниками спецслужб чатов. В Европе планируют обязать руководство WhatsApp, Signal и других сервисов создавать ключи для мониторинга сообщений со сквозным шифрованием. Решение о запрете сквозного шифрование будет принято уже в начале декабря. Австрийские СМИ отмечали, что подобный запрет — это «дальнейший шаг против терроризма», который упоминал президент Франции Макрон в беседе с канцлером Австрии Курцем.