Суд отменил приговор экс-полицейским из Уфы по делу об изнасиловании дознавательницы

Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре отменил приговор в отношении бывших полицейских по делу об изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Кассационный суд постановил передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение в Верховный суд Республики Башкортостан в ином составе суда. Бывших полицейских отправили под домашний арест на три месяца.

Верховный суд 3 июня оправдал двух экс-полицейских Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева по делу об изнасиловании. Еще одному фигуранту дела Павлу Яромчуку суд смягчил наказание с шести лет колонии до четырех.

В декабре 2019 года фигурантам дела вынесли приговор. Матвеев получил семь лет колонии, Галиев, как и Яромчук — шесть лет. Суд также постановил взыскать с них 3 млн рублей в пользу потерпевшей. Фигуранты дела свою вину не признали.

По версии следствия, 23-летнюю Гульназ Фатхисламову изнасиловали в октябре 2018 года. Факт изнасилования подтверждали результаты биоэкспертизы. Впоследствии фигурантов дела, а также потерпевшую и ее знакомую уволили из МВД за употребление алкоголя на рабочем месте.