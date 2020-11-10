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№ 123 от 9 ноября 2020

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Путин назвал имена погибших членов экипажа сбитого в Армении вертолета и поручил Шойгу помочь их семьям

Общество111

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Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу оказать помощь семьям погибших при крушении российского вертолета Ми-24 рядом с границей Нахичеванской автономной республики (Азербайджан), пишет РИА Новости. 

Российский лидер на совещании с руководством минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса также назвал имена погибших — это командир экипажа, майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин. Их память участники совещания почтили минутой молчания. 

«Пострадал и летчик-оператор, штурман звена. Пожелаем ему выздоровления скорейшего», — добавил Путин. 

Российский вертолет сбили вооруженные силы Азербайджана накануне. В результате попадания ракеты он потерял управление и упал в горной местности на территории Армении. В МИД Азербайджана извинились за произошедшее и сообщили, что случайно открыли огонь на поражение. Россия извинения приняла. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с Путиным сказал, что в темное время суток вертолет по ошибке приняли за вертолет военно-воздушных сил Армении, и заявил о готовности выплатить компенсации родственникам жертв и раненого.

Дополняется

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