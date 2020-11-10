Правительство Дании незаконно требовало убить всех норок в стране. С истреблением животных повременят

Датское правительство превысило полномочия, распорядившись полность истребить популяцию норок в королевстве, заявила премьер страны Метте Фредериксен в ходе заседания фолькетинга (парламента).

«Была совершена ошибка, мы сожалеем, но надеемся, что сможем провести закон [через парламент]», — сказала Фредериксен перед депутатами.

Метте Фредериксен. Фото: Reuters

4 ноября, члены кабмина Дании объявили на пресс-конференции о распоряжении убить всех норок — от 12 до 17 миллионов особей на 1100 зоофермах королевства. Животные передают людям мутировавший коронавирус Cluster 5, который отличается пониженной восприимчивостью к вакцинам из-за изменений в «спайк»-протеинах.

В Институте по борьбе с опасными инфекциями (SSI) заявили, что «норковая» мутация COVID-19 несет риски новой пандемии с центром в Дании.

9 ноября выяснилось, что правительство не имело достаточно полномочий для принятия подобных решений без обсуждения законопроекта в парламенте. Тогда министерство окружающей среды подтвердило газете Berlingske, что необходимый проект находится лишь в стадии разработки.

«Правительство решило, что речь идет о чрезвычайной ситуации. Поэтому мы сделали вывод, что ждать принятия нового закона невозможно»,

— прокомментировал ситуацию министр по вопросам продовольствия и рыболовства Могенс Йенсен.

Военнослужащие датской армии сбрасывают трупы норок во рвы. Фото: EPA

По действующему закону кабмин может требовать от владельцев ферм убить животное, только если оно заражено или находится в радиуса 7,8 км от зараженных особей. В парламенте министры уточнили, что их обращение к фермерам истребить норок не было приказом.

Однако, как заметили депутаты Датской народной партии, правительство огласило четкое требование убить всех норок в стране — в письме, направленном фермерам, слово «должны» употребляется 31 раз.

Кроме того, власти привлекли к уничтожению норок полицию и армию.

«На пресс-конференции нас не проинформировали, что у нас недостаточно юридических полномочий [для решения подобных вопросов], — сказал министр Йенсен в интервью телеканалу TV2. — Нам не сказали об этом и позже на неделе».

При этом премьер Фредериксен отвергает обвинения в злоупотреблении властью. «В тот же момент, когда правительство ознакомилось с ситуацией, мы сообщили о решении фолькетингу», — сказала она.

В ходе заседания в парламенте премьер подчеркнула, что, принимая решения об уничтожении норок, министры действовали исходя из интересов общественного здравоохранения. Тем не менее, Фредериксен пообещала провести внутреннюю проверку.

Крупнейшие оппозиционная фракция в парламенте — Венстре — выразила готовность обеспечить правительству большинство в принятии закона об истреблении норок только в том случае, если кабмин гарантирует компенсации для фермеров.

Юридически истребление популяции не может продолжиться в ближайшее время до одобрения закона. Изначально правительство рассчитывало, что ни одной норки в стране не останется уже к концу этой недели.

Сколько именно норок уже убили в Дании — неизвестно. Отдельные фермеры сообщают, что после обращения премьера сами умерщвили тысячи незараженных особей.

Дания более 90 лет занимается производством норкового меха и в данный момент остается глобальным лидером в индустрии — ежегодно продажа меха и изделий из него приносит стране по 0,5 млрд евро, а предприятия страны занимают 40% мирового рынка.

Уничтожение всех норок на зоофермах будет означать потерю индустрии для королевства. Несмотря на то, что власти пообещали закрепить в законе пакет кризисной помощи для занятых в этой сфере (более 3 тысяч человек), фермеры выходят протестовать. Более того, в новом законопроекте правительство предлагает запретить фермерам разводить норок вплоть до 2022 года.

Институт SSI сообщил в четверг, что с лета в стране зафиксированы 214 случаев передачи новых типов коронавируса от норок людям. Пять новых штаммов получили название Cluster. При этом опасения у специалистов вызывает лишь последний, пятый Cluster — им заразились 12 человек.

Из-за этого Британия закрыла границу для датчан, а власти Дании полностью изолировали регион Северная Ютландия с населением около 600 тысяч человек — эпицентр распространения «норокового» COVID-19. В семи коммунах на полуострове введен карантин и оставлено движение общественного транспорта. Также на полуострове началось массовое тестирование населения.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новые мутации коронавируса обнаружены у норок еще в пяти странах — это Нидерланды, Испания, Швеция, Италия и США. О случаях передачи вируса от животных людям в этих странах на данный момент ничего не известно.