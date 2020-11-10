СМИ: петербургское НПО «Спецматериалов» заподозрили в поставке МВД 40 тысяч китайских шлемов под видом своей разработки

Руководство АО научно-производственного объединения (НПО) «Спецматериалов» в Петербурге заподозрили в поставке НПО «Специальная техника и связь» МВД более 40 тысяч китайских защитных шлемов под видом своей разработки. Об этом сообщили источники ТАСС и агентства «Москва». СК пока официально информацию не комментировал, в НПО «Спецматериалов» «Новой газете» сказали, что подтвердить информацию сейчас не могут.

По данным СМИ, объединение предоставило ведомственной комиссии Главного управления НПО МВД образец защитного шлема «Колпак-1» модели «К-1СБ» с технической и конструкторской документацией к нему. При этом необходимого оборудования для производства таких шлемов у «Спецматериалов» не было.

Стоимость каждого шлема составила примерно в 1,2 тысячи рублей. Общую сумму ущерба, по информации агентств, оценили в 48 миллионов. Возбуждено дело о халатности (ст. 293 УК) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

НПО «Спецматериалов» создали на базе броневой лаборатории ЦНИИ Материалов Министерства оборонной промышленности СССР в 1991 году. Пост генерального директора с момента основания занимает Михаил Сильников. В прошлом году президент Владимир Путин наградил его Орденом Александра Невского, помимо этого, его награждали орденами Почета, «За военные заслуги» и медалями. Также Сильников — член-корреспондент Российской академии наук.

В 2018 году ЗАО НПО СМ, руководителем которого тоже значится Сильников, выступало для МВД поставщиком наручников модели «Нежность» на сумму почти 26,4 млн рублей. Стоимость одного комплекта с чехлом составила 922 рубля.