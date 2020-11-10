Азербайджан завел уголовное дело из-за сбитого российского вертолета

Генпрокуратура Азербайджана завела уголовное дело после того, как вооруженные силы страны сбили российский вертолет Ми-24 рядом с границей Нахичеванской автономной республики (Республика Азербайджан). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уголовное дело возбудили по статье 342.2 УК (халатное отношение к службе, повлекшее смерть двух и более человек по неосторожности, имевшее место в военное время и в боевых условиях). Санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

В ведомстве также сообщили о проведении следственных мероприятий для установления виновных и привлечения их к ответственности.

Накануне российский вертолет сбили вооруженные силы Азербайджана. Как сообщили в Министерстве обороны России, в результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении. Два члена экипажа погибли, один — пострадал. В министерстве иностранных дел Азербайджана извинились за инцидент и сообщили, что случайно открыли огонь на поражение. Россия извинения приняла. Президент Азербайджана также лично извинился перед президентом России Владимиром Путиным. Он сказал, что в темное время суток вертолет по ошибке приняли за вертолет военно-воздушных сил Армении, и заявил о готовности к выплате компенсации родственникам жертв и раненого.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выразила серьезную озабоченность в связи инцидентом. Пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов в беседе с РИА Новости выразил сожаление, что обострение конфликта в Карабахе «привело к печальным последствиям».

Пресс-секретарь Минобороны Армении сообщила, что ведомство представит погибших российских пилотов к государственным наградам. Армения также возбудила уголовное дело из-за произошедшего.

Крушение произошло близ от села Ерасх, которое находится неподалеку от армяно-азербайджанской границы. Погибли два члена экипажа, еще один получил травмы средней тяжести. Вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы, которая располагается на территории Армении в городе Гюмри.