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№ 123 от 9 ноября 2020

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Суд обязал РИА ФАН выплатить политику Илье Яшину 100 тысяч рублей и опубликовать опровержение статьи о коррупции

Общество74

Мария ЕфимоваКорреспондент

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Суд в Петербурге обязал РИА ФАН, связанное с бизнесменом Евгением Пригожиным, выплатить 100 тысяч рублей главе Красносельского района Москвы Илье Яшину и опубликовать опровержение статьи, в которой говорилось, что политик якобы присвоил деньги, предназначенные для праздника, организованного муниципалитетом. Об этом Яшин сообщил в фейсбуке. 

Адвокат Натэла Пономарева уточнила «Новой газете», что дело иск подавался о защите чести и достоинства (ст. 152 ГК), решение суд принял накануне. РИА ФАН также обязали удалить материал. Информацию о том, что Яшин присвоил бюджетные деньги, суд признал не соответствующей действительности. 

Статья, о которой идет речь, была опубликована год назад под заголовком «"Народный депутат" Яшин наварился на "празднике" для москвичей . «Пригожинцы рассказали, что я организовал махинацию и украл бюджетные деньги», — отметил политик. На суде Пономарева предоставила документы, подтверждающие то, что праздник действительно прошел, а также благодарности жителей, присутствовавших на нем. 

Яшин добавил, что доволен решением суда. 

РИА ФАН входит в медиагруппу «Патриот» Пригожина. В начале этого года данное СМИ утверждало, что корреспондент отдела расследований «Новой газеты» Денис Коротков якобы сотрудничал с «Исламским государством» (запрещенной в России террористической организацией). СК провел проверку, но отказал в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления, в котором РИА ФАН обвиняло Короткова.

Летом главред агентства Евгений Зубарев пожаловался в полицию на «Открытые медиа». Поводом стал материал издания о том, что уровень явки на голосование по поправкам в Конституцию может снизиться из-за пандемии. 

Теги:
риа фан, пригожин, суды, яшин
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