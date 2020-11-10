Суд отменил приговор пенсионеру, приютившему родственников спецпереселенцев из Литвы в тайге

Седьмой кассационный суд в Челябинске отменил приговор пенсионеру Леониду Ладанову, ранее оштрафованному на 100 тысяч рублей по статье о «фиктивной регистрации иностранных граждан» (ст. 322.2. УК), сообщает фонд «Общественный вердикт».

За Ладановым признано право на реабилитацию. В «Общественном вердикте» «Новой газете» пояснили, что заседание было организовано по видеоконференцсвязи, адвокаты и Леонид Ладанов участвовали из Кудымкарского городского суда. Суд решил отменить приговор за малозначительностью.

Летом 2019 Ладанов зарегистрировал у себя литовцев, приезжавших в составе экспедиции «Мемориала» для ухода за могилами реабилитированных родственников, спецпереселенцев поселка Галяшор Кудымкарского района Пермского края. Но иностранцы проживали не по месту регистрации, в доме местного жителя Леонида Ладанова, а в соседнем доме его матери.

После экспедиции «Мемориала» в Галяшор региональное МВД обвинило организацию в «незаконной рубке леса», а краевое минприроды выписало штрафы за «самовольное занятие лесных участков». «Мемориал» получил 200 тысяч рублей штрафа, глава отделения Роберт Латыпов — 50 тысяч рублей, а приехавшие родственники литовцев по 20 тысяч. Уголовное дело «о рубке леса» позже было прекращено, штрафы Минприроды успешно оспорены «Мемориалом».