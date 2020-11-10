В Грозном суд обязал ФСИН выплатить 2 млн рублей родителям погибшего от пыток в колонии

Ленинский районный суд Грозного взыскал с ФСИН два миллиона рублей в пользу родственников Султана Исраилова, погибшего в челябинской колонии в 2015 году. Об этом сообщила правозащитная организация «Зона права».

В 2018 году Металлургический районный суд Челябинска приговорил четырех сотрудников исправительной колонии № 2 УФСИН по Челябинской области к тюремным срокам за избиение заключенных. Оперативник ИК-2 Александр Донцов получил 8 лет колонии общего режима, Владимир Малинин — 7, Виктор Подкорытов — 3 года и 8 месяцев, а Виктор Завиалов — 3 года лишения свободы.

Донцову и Малинину инкриминировалось превышение должностных полномочий с применением насилия, специальных средств и с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, 21 декабря 2015 года Донцов ударил осужденного Султана Исраилова, отчего тот упал на скамейку, ударившись головой об стену. Затем Донцов и Малинин надели на Исраилова наручники, избили его руками, ногами и палкой, а после изготовили петлю из шарфа и накинули ее на шею осужденного. Сотрудники колонии привязали конец шарфа к металлической решетке окна, зафиксировали мужчину в одном положении и покинули помещение.

«У Исраилова не было возможности свободно передвигаться и снять удушающую его петлю. В результате он умер», — пояснил адвокат Андрей Лепехин, представлявший интересы брата Исраилова.

Адвокат также отметил, что во время отбывания наказания в ИК-2 осужденный не имел взысканий. Более того, он 30 раз поощрялся администрацией исправительного учреждения.

Сотрудники ИК-2 попытались выдать смерть Исраилова за самоубийство.

В России за последние шесть месяцев осудили 231 должностное лицо за пытки и причинение тяжких последствий. Всего за превышение полномочий (ст. 286 УК), по статистике за полгода, были осуждены 367 должностных лиц.