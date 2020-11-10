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№ 123 от 9 ноября 2020Читать номер
Топ-менеджера банка «Траст» отпустили под домашний арест
«Новая газета»редакция
Басманный суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест главного исполнительного директора банка непрофильных активов «Траст» Михаила Хабарова. Об этом «Новой газете» сообщили в суде.
О том, чтобы Хабарова отпустили из-под ареста, ходатайствовало следствие. Топ-менеджеру «Траста» до 30 ноября запретили совершать определенные действия в соответствии со статьей 105 Уголовно-процессуального кодека (в ней говорится в том числе о запрете на общение с некоторыми людьми и выход из дома в определенное время). Какие именно запреты будут действовать в отношении Хабарова, в суде не уточнили.
Хабарова задержали и арестовали 9 октября. Ему вменили мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). СМИ сообщали, что заявление на Хабарова написал его бывший партнер по компании «Деловые Линии» Александр Богатиков. Ущерб по делу оценили в 842 миллиона рублей.
Защитник Хабарова рассказывал, что Богатиков пожаловался на то, что топ-менеджер «Траста» принудил его заключить соглашения об опционе и оказании услуг и ввел его в заблуждение. Хабаров свою вину не признал.
Теги:домашний арест, суды, em
Евросоюз одобрил контракт на поставку 300 млн доз вакцины Pfizer и Biontech против коронавируса
Еврокомиссия завершила переговоры с немецкой фирмой Biontech и американским концерном Pfizer о поставках 300 млн доз новой вакцины BNT162b2 против COVID-19 во все страны ЕС.
«Переговоры с представителями фарминдустрии завершены. В вопросе контракта всё схвачено», — цитирует агентство DPA представителя ЕК.
Ранее заключение контракта анонсировала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Все 27 стран Евросоюза получат доступ к вакцине единовременно. Каждое государство будет обеспечено нужным количеством доз пропорционально населению. Для выработки иммунитета одному человеку необходимо сделать две прививки.
ЕК уже заключила контракты на поставку вакцин против коронавируса с производителями Johnson&Johnson, AstraZeneca и Sanofi-GSK.
В понедельник компании Biontech и Pfizer заявили, что разработанная ими вакцина показала эффективность в 90% случаев и будет зарегистрирована в ноябре. Производители завершили третью фазу испытаний с 43538 участниками и заявили, что до конца 2020 года готовы произвести около 50 млн доз вакцины, а в 2021 году — более миллиарда доз.
После получения разрешения от американского регулятора FDA первые группы населения — например, медперсонал — смогут пройти вакцинацию в США.
9 ноября фондовые рынки показали положительную реакцию на новости о появлении немецко-американской вакцины: цены на нефть ускорили рост до примерно 10%, а акции некоторых компаний подорожали на 15–16%. При этом сообщения о скором появлении вакцины обрушили акции онлайн-компаний, процветающих во время пандемии: Zoom (-17,37%), Slack (-4,66%), Netflix (-8,59%), Amazon (-5,06%).