Топ-менеджера банка «Траст» отпустили под домашний арест

Басманный суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест главного исполнительного директора банка непрофильных активов «Траст» Михаила Хабарова. Об этом «Новой газете» сообщили в суде.

Фото: пресс-служба Басманного суда

О том, чтобы Хабарова отпустили из-под ареста, ходатайствовало следствие. Топ-менеджеру «Траста» до 30 ноября запретили совершать определенные действия в соответствии со статьей 105 Уголовно-процессуального кодека (в ней говорится в том числе о запрете на общение с некоторыми людьми и выход из дома в определенное время). Какие именно запреты будут действовать в отношении Хабарова, в суде не уточнили.

Хабарова задержали и арестовали 9 октября. Ему вменили мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). СМИ сообщали, что заявление на Хабарова написал его бывший партнер по компании «Деловые Линии» Александр Богатиков. Ущерб по делу оценили в 842 миллиона рублей.

Защитник Хабарова рассказывал, что Богатиков пожаловался на то, что топ-менеджер «Траста» принудил его заключить соглашения об опционе и оказании услуг и ввел его в заблуждение. Хабаров свою вину не признал.