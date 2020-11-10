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№ 123 от 9 ноября 2020

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Топ-менеджера банка «Траст» отпустили под домашний арест

Общество2

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Басманный суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест главного исполнительного директора банка непрофильных активов «Траст» Михаила Хабарова. Об этом «Новой газете» сообщили в суде.

Фото: пресс-служба Басманного суда

О том, чтобы Хабарова отпустили из-под ареста, ходатайствовало следствие. Топ-менеджеру «Траста» до 30 ноября запретили совершать определенные действия в соответствии со статьей 105 Уголовно-процессуального кодека (в ней говорится в том числе о запрете на общение с некоторыми людьми и выход из дома в определенное время). Какие именно запреты будут действовать в отношении Хабарова, в суде не уточнили.

Хабарова задержали и арестовали 9 октября. Ему вменили мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). СМИ сообщали, что заявление на Хабарова написал его бывший партнер по компании «Деловые Линии» Александр Богатиков. Ущерб по делу оценили в 842 миллиона рублей.

Защитник Хабарова рассказывал, что Богатиков пожаловался на то, что топ-менеджер «Траста» принудил его заключить соглашения об опционе и оказании услуг и ввел его в заблуждение. Хабаров свою вину не признал.

Теги:
домашний арест, суды, em

Евросоюз одобрил контракт на поставку 300 млн доз вакцины Pfizer и Biontech против коронавируса

Общество648

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Еврокомиссия завершила переговоры с немецкой фирмой Biontech и американским концерном Pfizer о поставках 300 млн доз новой вакцины BNT162b2 против COVID-19 во все страны ЕС.

«Переговоры с представителями фарминдустрии завершены. В вопросе контракта всё схвачено», — цитирует агентство DPA представителя ЕК.

Ранее заключение контракта анонсировала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Все 27 стран Евросоюза получат доступ к вакцине единовременно. Каждое государство будет обеспечено нужным количеством доз пропорционально населению. Для выработки иммунитета одному человеку необходимо сделать две прививки. 

ЕК уже заключила контракты на поставку вакцин против коронавируса с производителями Johnson&Johnson, AstraZeneca и Sanofi-GSK.

В понедельник компании Biontech и Pfizer заявили, что разработанная ими вакцина показала эффективность в 90% случаев и будет зарегистрирована в ноябре. Производители завершили третью фазу испытаний с 43538 участниками и заявили, что до конца 2020 года готовы произвести около 50 млн доз вакцины, а в 2021 году — более миллиарда доз.

После получения разрешения от американского регулятора FDA первые группы населения — например, медперсонал — смогут пройти вакцинацию в США.

9 ноября фондовые рынки показали положительную реакцию на новости о появлении немецко-американской вакцины: цены на нефть ускорили рост до  примерно 10%, а акции некоторых компаний подорожали на 15–16%. При этом сообщения о скором появлении вакцины обрушили акции онлайн-компаний, процветающих во время пандемии: Zoom (-17,37%),  Slack (-4,66%), Netflix (-8,59%), Amazon (-5,06%). 

Теги:
kn, biontech, pfizer, евросоюз, вакцина, здравоохранение
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