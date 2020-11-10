ЕСПЧ взыскал с России 8,5 тыс. евро в пользу Алексея Навального за задержание на «Марше миллионов» в 2012 году

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) опубликовал решение «Навальный и Гунько против России» и назначил политику Алексею Навальному 8,5 тыс. евро компенсации за задержание на «Марше миллионов», который прошел 6 мая 2012 года на Болотной площади в знак протеста против фальсификации президентских выборов. Это следует из данных, опубликованных на сайте суда.

Вместе с Навальным компенсацию получил еще один участник акции Вадим Гунько — в его пользу ЕСПЧ взыскал с России 7,5 тыс. евро.

В ЕСПЧ заявили, что в отношении политика было нарушено сразу несколько статей Конвенции по правам человека: о запрете на бесчеловечное обращение, праве на личную неприкосновенность, на справедливое судебное разбирательство и на свободу собраний.

В случае Навального судьи также нашли нарушение статьи 3 Конвенции — запрещение пыток. Обращение в ЕСПЧ Навальный подавал восемь лет назад.

Ранее, 30 октября, стало известно, что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу защиты Навального на отказ российских властей возбуждать уголовное дело о его отравлении. Политик потребовал признать нарушение его права на жизнь, предусмотренного Европейской конвенцией по правам человека.