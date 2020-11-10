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№ 123 от 9 ноября 2020Читать номер
ЕСПЧ взыскал с России 8,5 тыс. евро в пользу Алексея Навального за задержание на «Марше миллионов» в 2012 году
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) опубликовал решение «Навальный и Гунько против России» и назначил политику Алексею Навальному 8,5 тыс. евро компенсации за задержание на «Марше миллионов», который прошел 6 мая 2012 года на Болотной площади в знак протеста против фальсификации президентских выборов. Это следует из данных, опубликованных на сайте суда.
Вместе с Навальным компенсацию получил еще один участник акции Вадим Гунько — в его пользу ЕСПЧ взыскал с России 7,5 тыс. евро.
В ЕСПЧ заявили, что в отношении политика было нарушено сразу несколько статей Конвенции по правам человека: о запрете на бесчеловечное обращение, праве на личную неприкосновенность, на справедливое судебное разбирательство и на свободу собраний.
В случае Навального судьи также нашли нарушение статьи 3 Конвенции — запрещение пыток. Обращение в ЕСПЧ Навальный подавал восемь лет назад.
Ранее, 30 октября, стало известно, что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу защиты Навального на отказ российских властей возбуждать уголовное дело о его отравлении. Политик потребовал признать нарушение его права на жизнь, предусмотренного Европейской конвенцией по правам человека.
В Москве запретили работу клубов и ресторанов в ночное время, студентов перевели на дистанционку
Власти Москвы на два месяца запретили работу ресторанов, баров и клубов в ночное время. Об этом говорится в опубликованном указе мэра Москвы.
Студентов колледжей и институтов отправили на дистанционное обучение. Ограничения будут действовать до 15 января.
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