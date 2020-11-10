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№ 123 от 9 ноября 2020

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В Москве запретили работу клубов и ресторанов в ночное время, студентов перевели на дистанционку

Общество1 444

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Власти Москвы на два месяца запретили работу ресторанов, баров и клубов в ночное время. Ограничения начнут действовать с этой пятницы, следует из опубликованного указа мэра Москвы Сергея Собянина.

«В период с 23:00 до 6:00 приостанавливается оказание гражданам услуг общественного питания, […] проведение зрелищно- развлекательных мероприятий, в том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах, картинг-центрах», — говорится в документе.

В течение двух месяцев москвичи также не смогут посещать мастер-классы, лекции, библиотеки, музеи, выставки. Закроются и детские игровые комнаты в торговых центрах. В театр, кино или на концерт все же можно будет пойти, но при условии, что зрительный или концертный зал будет заполнен лишь на четверть.

Кроме того, студентов столичных колледжей и вузов отправили на дистанционное обучение. Их карты для льготного проезда в общественном транспорте заблокируют. Ограничения будут действовать до 15 января.

«К сожалению, в ближайшие недели мы можем ожидать дальнейшего ухудшения ситуации», — объяснил введение дополнительных ограничений мэр города. Собянин напомнил, что накануне в столице было выявлено 6897 случаев заражения коронавирусом: это рекордное значение с начала пандемии.

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Теги:
sn, коронавирус, собянин, москва
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