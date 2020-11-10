Ростехнадзор: таяние вечной мерзлоты не могло стать причиной аварии на ТЭЦ-3 в Норильске

Ростехнадзор исключил таяние вечной мерзлоты из списка возможных причин экологической катастрофы в Норильске в мае этого года, говорится в сообщении службы по результатам расследования.

Администрация «Норникеля» и владелец компании Владимир Потанин неоднократно говорили, что в аварии виноваты изменения климата.

«Признаки деградации мерзлоты под фундаментом и на примыкающей территории не обнаружены», — сказано в заявлении Ростехнадзора.

Специалисты установили, что сам резервуар, из которого вылилось более 20 тысяч тонн топлива, с 2015 года не находился под госнадзором, так как был выведен в ремонт. При этом в 2019 году «Норникель» начал эксплуатировать его без должного контроля и без уведомления надзорных органов.

Нагрузка на половину свай основания резервуара ТЭЦ-3 превышала несущие способности, так как при ремонте были допущены просчеты. почти половина от общего количества свай основания резервуара. Экспертная комиссия при этом выдала разрешение увеличить налив в резервуаре и позволила эксплуатировать его до сентября 2022 года.

Исходя из этого, Ростехнадзор пришел к выводу, что авария стала результатом ряда нарушений на этапе строительства и эксплуатации.

Еще в октябре служба называла четыре версии произошедшего. Тогда климатическое воздействие рассматривалось как одна из причин аварии.

Разлив топлива из резервуара ТЭЦ-3, принадлежащей НТЭК, произошел 29 мая. Он привел к тому, что в грунт попали более шести тысяч тонн дизельного топлива, а в местные водоемы — около 15 тысяч тонн. Сотрудников ТЭЦ-3 задержали вскоре после аварии. Против них возбудили дело о нарушении правил охраны окружающей среды (ст. 246 УК).

Тогда Потанин объясний катастрофу таянием мерзлоты. «Предположительно произошло внезапное проседание свай из-за изменений в вечной мерзлоте. Такого рода вещи сложно предвидеть и сложно предугадать», — сказал он.

Ранее в «Норникеле» оценили ущерб от разлива топлива под Норильском в 21,4 млрд рублей. Однако Росприроднадзор подал иск в суд на «Норильско-Таймырскую энергетическую компанию (НТЭК)» (входит в «Норникель») с требованием возместить ущерб в размере почти 148 млрд рублей. В «Норникеле» утверждали, что Росприроднадзор допустил ошибку, принимая коэффициент длительности негативного воздействия в максимально возможном размере равном 5.

При этом затраты на восстановление утраченных биоресурсов из-за разлива топлива оценили в дополнительные 40 млрд рублей. На восстановление водных биологических ресурсов Норило-Пясинской озерно-речной системы потребуется 18 лет и 9 тысяч тонн мальков ценных пород рыбы, которые будут выращивать три рыборазводных завода.