Умер заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Игорь Москвин

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Игорь Москвин умер в возрасте 91 года. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Игорь Москвин / РИА «Новости»

На сайте опубликовали соболезнования в связи со смертью Москвина: «Федерация фигурного катания на коньках России скорбит по невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования Тамаре Николаевне Москвиной, родным, близким, коллегам Игоря Борисовича».

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев рассказал ТАСС об огромном вкладе в развитие фигурного катания, который внес тренер, а также о том, как чувствует себя его жена Тамара Москвина.

«Я думаю, в последние годы она понимала, что это может произойти, — он болел, ему было тяжело, она понимала, что он уходит», — поделился Дмитриев.

Игорь Москвин трижды становился чемпионом СССР в парном катании в паре с Майей Беленькой — в 1952, 1953 и 1954 году. Он был первым советским фигуристом, который участвовал в чемпионате Европы 1956 года совместно с другими спортсменами.

После завершения спортивной карьеры Москвин начал тренировать фигуристов. Он был наставником Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова, которые стали первыми олимпийскими чемпионами в истории отечественного фигурного катания.

Также среди его учеников были Игорь Бобрин, ставший чемпионом Европы, Тамара Москвина и Алексей Мишин, которые становились призерами чемпионатов мира и Европы в парном катании, Марина Ельцова, Андрей Бушков и многие другие.