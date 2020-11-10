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№ 123 от 9 ноября 2020Читать номер
Суд в Татарстане взыскал 50 тыс. рублей в пользу бизнесмена, которого избили автоматом при задержании
«Новая газета»редакция
Ново-Савиновский районный суд Казани 10 ноября частично удовлетворил иск предпринимателя Сергея Федосова к федеральной казне за перенесенные физические и нравственные страдания. Об этом «Новой газете» сообщили в «Зоне права».
Теперь МВД и Минфин России должны выплатить пострадавшему 50 тысяч рублей. Сам Федомов просил взыскать миллион рублей.
Инцидент произошел 17 августа 2016 года — тогда два сотрудника отдела по борьбе с организованной преступностью Управления угрозыска МВД Татарстан Тимур Гарифуллин и Ильгам Сафин и представители ОМОН с автоматами ворвались в Набережночелнинскую коллегию адвокатов.
Полицейские повалили на пол трех адвокатов и надели на них наручники. В «Зоне права» отмечают, что находившихся в помещении двух клиентов правоохранители избили, хотя каких-либо законных оснований для применения физической силы, наручников и огнестрельного оружия у силовиков не было. Среди клиентов был и предприниматель Сергей Федосов — ему нанесли три удара прикладом автомата и надели наручники.
В 2018 году Верховный суд Татарстана признал Гарифуллина и Сафина виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств (ч. 3 ст. 286 УК). Они получили по шесть и пять лет лишения свободы условно и лишились звания «майор полиции».
Потерпевшими по делу признали пятерых человек, у одного из них диагностировали закрытый перелом девяти ребер. Они заявляли о давлении, которое оказывалось силовиками, чтобы потерпевшие дали нужные оперативникам показания.