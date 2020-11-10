«Роскосмос» зарегистрирует фразу Юрия Гагарина «Поехали!» в качестве товарного знака

Госкорпорация «Роскосмос» заявила, что зарегистрирует в качестве товарного знака знаменитую фразу космонавта Юрия Гагарина «Поехали!» и другие «исторические обозначения». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы госкорпорации.

«Госкорпорация „Роскосмос“ инициировала регистрацию широкого перечня исторических обозначений в качестве товарных знаков

с целью обеспечения защиты интересов корпорации от недобросовестной конкуренции», — заявили в «Роскосмосе».

Помимо этого, на сайте корпорации открыли страницу с песнями гендиректора Дмитрия Рогозина. Теперь в разделе «Песни о космосе» можно прослушать онлайн, скачать и посмотреть клипы на песни Рогозина, его жены Татьяны и других авторов. Среди них можно заметить композиции «Рвем небо мы в клочья», «Над Землей летит корабль» и «Не стреляй!».

В июне этого года одно из предприятий «Роскосмоса» завершило процедуру сертификации лифтов собственного производства: новые лифты перед началом движения, по словам компании, будут приветствовать пассажиров фразой Гагарина «Поехали!».

Ранее стало известно, что «Роскосмос» подал две заявки в Роспатент на регистрацию робота «Федора», которого отправляли на околоземную орбиту 22 августа 2-19 года на корабле «Союз МС-14». Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС, сам робот вернулся на Землю 7 сентября того же года.