Россия заявила, что в НКР разместят только российских миротворцев. Алиев сообщил о размещении и турецких военных

В МИД России заявили, что на территорию конфликта в Карабахе введут только российских миротворцев. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Важный момент, на который я бы хотела обратить внимание, — о миротворческих силах. Речь идет о миротворческих силах Российской Федерации», — подчеркнула Захарова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал информацию о введении турецких миротворцев в зону конфликта: «Об этом нет ни одного слова в тексте заявления, которое было опубликовано, об этом не договаривались три стороны, и пребывание турецких солдат в Карабахе не было согласовано».

При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что турецкие миротворцы также отправятся на линию соприкосновения в Карабахе. Алиев и президент Турции Тайип Эрдоган обсудили создание турецко-российского миротворческого центра в зоне конфликта.

«В ходе беседы стороны высоко оценили создание турецко-российского миротворческого центра по наблюдению за прекращением огня и выразили уверенность, что центр будет способствовать обеспечению прочного мира в регионе», — сообщает Sputnik Азербайджан.

Во время церемонии подписания соглашения о перемирии в Карабахе Алиев также сказал, что «одним из пунктов сегодняшнего заявления является совместная миротворческая миссия России и Турции».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о введении в регион российских миротворцев минимум на пять лет с возможностью продления миссии. В шестом пункте заявления глав Азербайджана, Армении и России также указано, что на территории региона создадут «миротворческий центр по контролю за прекращением огня».

Ночью 10 ноября президенты России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно договору, Армения должна вернуть Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности, так же под контроль Азербайджана переходит стратегически значимый для обеих сторон город Шуша.

Пашинян назвал подписание этого перемирия «невероятно болезненным» для него и армянского народа, азербайджанский лидер Ильхам Алиев посчитал действия Армении «капитуляцией». При этом президент Армении Армен Саркисян заявил, что узнал из СМИ о подписанном трехстороннем заявлении по Карабаху и об условиях прекращения войны.

В Ереване начались беспорядки: протестующие громили здания правительства и парламента.