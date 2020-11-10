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№ 123 от 9 ноября 2020Читать номер
Госдума утвердила главу «Аэрофлота» министром транспорта
Депутаты Госдумы проголосовали за назначение гендиректора авиакомпании «Аэрофлот» Виталия Савельева на должность министра транспорта. Все предложенные премьером Мишустиным кандидатуры также были утверждены, передает РИА Новости.
Так, в нижней палате российского парламента утвердили на пост главы Минприроды министра Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова. Его место, в свою очередь, займет глава Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков.
Ирек Файзуллин возглавил министерство строительства и ЖКХ. Его экс-глава Владимир Якушев стал полномочным представителем Президента в Уральском федеральном округе.
Накануне президент Владимир Путин уволил министра транспорта Евгения Дитриха и министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина. Своим указом глава государства также увеличил число вице-премьеров в правительстве. 10-м зампредом правительства теперь стал министр энергетики Александр Новак, а его кресло займет глава «РусГидро» Николай Шульгинов.
Министров утвердили по новой схеме, которая вступила в силу после подписания президентом закона о новом порядке формирования правительства. Согласно этому документу, Госдума будет одобрять кандидатуры премьера, его заместителей и министров, а назначать их будет уже президент. Руководителей Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИДа глава государства будет назначать после консультаций с Советом Федерации. Новый порядок формирования правительства стал продолжением поправок к Конституции.
ЕСПЧ взыскал с России 8,5 тыс. евро в пользу Алексея Навального за задержание на «Марше миллионов» в 2012 году
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) опубликовал решение «Навальный и Гунько против России» и назначил политику Алексею Навальному 8,5 тыс. евро компенсации за задержание на «Марше миллионов», который прошел 6 мая 2012 года на Болотной площади в знак протеста против фальсификации президентских выборов. Это следует из данных, опубликованных на сайте суда.
Вместе с Навальным компенсацию получил еще один участник акции Вадим Гунько — в его пользу ЕСПЧ взыскал с России 7,5 тыс. евро.
В ЕСПЧ заявили, что в отношении политика было нарушено сразу несколько статей Конвенции по правам человека: о запрете на бесчеловечное обращение, праве на личную неприкосновенность, на справедливое судебное разбирательство и на свободу собраний.
В случае Навального судьи также нашли нарушение статьи 3 Конвенции — запрещение пыток. Обращение в ЕСПЧ Навальный подавал восемь лет назад.
Ранее, 30 октября, стало известно, что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу защиты Навального на отказ российских властей возбуждать уголовное дело о его отравлении. Политик потребовал признать нарушение его права на жизнь, предусмотренного Европейской конвенцией по правам человека.