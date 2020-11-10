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№ 123 от 9 ноября 2020

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Госдума утвердила главу «Аэрофлота» министром транспорта 

Политика13

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Депутаты Госдумы проголосовали за назначение гендиректора авиакомпании «Аэрофлот» Виталия Савельева на должность министра транспорта. Все предложенные премьером Мишустиным кандидатуры также были утверждены, передает РИА Новости. 

Так, в нижней палате российского парламента утвердили на пост главы Минприроды министра Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова. Его место, в свою очередь, займет глава Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков.

Ирек Файзуллин возглавил министерство строительства и ЖКХ. Его экс-глава Владимир Якушев стал полномочным представителем Президента в Уральском федеральном округе.

Накануне президент Владимир Путин уволил министра транспорта Евгения Дитриха и министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина. Своим указом глава государства также увеличил число вице-премьеров в правительстве. 10-м зампредом правительства теперь стал министр энергетики Александр Новак, а его кресло займет глава «РусГидро» Николай Шульгинов.

Министров утвердили по новой схеме, которая вступила в силу после подписания президентом закона о новом порядке формирования правительства. Согласно этому документу, Госдума будет одобрять кандидатуры премьера, его заместителей и министров, а назначать их будет уже президент. Руководителей Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИДа глава государства будет назначать после консультаций с Советом Федерации. Новый порядок формирования правительства стал продолжением поправок к Конституции.

Теги:
sn, аэрофлот, министры, госдума

ЕСПЧ взыскал с России 8,5 тыс. евро в пользу Алексея Навального за задержание на «Марше миллионов» в 2012 году

Общество237

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) опубликовал решение «Навальный и Гунько против России» и назначил политику Алексею Навальному 8,5 тыс. евро компенсации за задержание на «Марше миллионов», который прошел 6 мая 2012 года на Болотной площади в знак протеста против фальсификации президентских выборов. Это следует из данных, опубликованных на сайте суда.

Вместе с Навальным компенсацию получил еще один участник акции Вадим Гунько — в его пользу ЕСПЧ взыскал с России 7,5 тыс. евро. 

В ЕСПЧ заявили, что в отношении политика было нарушено сразу несколько статей Конвенции по правам человека: о запрете на бесчеловечное обращение, праве на личную неприкосновенность, на справедливое судебное разбирательство и на свободу собраний. 

В случае Навального судьи также нашли нарушение статьи 3 Конвенции — запрещение пыток. Обращение в ЕСПЧ Навальный подавал восемь лет назад.

Ранее, 30 октября, стало известно, что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу защиты Навального на отказ российских властей возбуждать уголовное дело о его отравлении. Политик потребовал признать нарушение его права на жизнь, предусмотренного Европейской конвенцией по правам человека.

Теги:
еспч, навальный, ng
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