Госдума утвердила главу «Аэрофлота» министром транспорта 

Депутаты Госдумы проголосовали за назначение гендиректора авиакомпании «Аэрофлот» Виталия Савельева на должность министра транспорта. Все предложенные премьером Мишустиным кандидатуры также были утверждены, передает РИА Новости.

Так, в нижней палате российского парламента утвердили на пост главы Минприроды министра Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова. Его место, в свою очередь, займет глава Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков.

Ирек Файзуллин возглавил министерство строительства и ЖКХ. Его экс-глава Владимир Якушев стал полномочным представителем Президента в Уральском федеральном округе.

Накануне президент Владимир Путин уволил министра транспорта Евгения Дитриха и министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина. Своим указом глава государства также увеличил число вице-премьеров в правительстве. 10-м зампредом правительства теперь стал министр энергетики Александр Новак, а его кресло займет глава «РусГидро» Николай Шульгинов.

Министров утвердили по новой схеме, которая вступила в силу после подписания президентом закона о новом порядке формирования правительства. Согласно этому документу, Госдума будет одобрять кандидатуры премьера, его заместителей и министров, а назначать их будет уже президент. Руководителей Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИДа глава государства будет назначать после консультаций с Советом Федерации. Новый порядок формирования правительства стал продолжением поправок к Конституции.